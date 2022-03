EXCLUSIV. Mariana și Cristian Comănici, în premieră, împreună! I-a spus-o direct în față: ”Nu am avut sentimente pentru el”

In articol:

Mariana Danilenco, în premieră, față-n față cu Cristian Comănici, după mult timp! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a dat cărțile pe față și a vorbit despre tot ce simte pentru Cristian, cel cu care a fost puțin timp împreună în timpul emisiunii.

Mariana și Cristian s-au întâlnit, în urmă cu ceva timp, într-un club din Capitală, coincidența fiind una mare.

Acum cei doi s-au contrazis pe această temă, în emisiunea ”Bărbați vs. Femei”, Mariana dorind să clarifice lucrurile. Mariana: Nu am venit unde erați, nu vă urmăresc pe niciunul dintre voi, nu stiu unde vă duceți voi. Am fost invitată în acel loc, la acea masă și cam atât.

Mariana de la Puterea Dragostei: ”Nu am avut sentimente pentru el”

Mariana Danilenco a recunoscut că nu a avut sentimente niciodată pentru Cristian, chiar dacă în timpul competiției aceștia au arătat altceva.

Tânăra susține că nu are nicio treabă cu el și că este una dintre persoanele de care s-a detașat treptat.

Bianca Comănici: De ce nu-l poți privi în ochi?

Mariana: Nu e că nu pot să-l privesc în ochi, nu am nicio treabă. Nu vreau, nu-mi doresc. De persoanele de care mă detașez și nu vreau să mai am vreo legătură cu acele persoane, pur și simplu, nu pot să mă uit la acele persoane. Nu neapărat de el, am și prietene, care la fel. Pur si simplu, nu există pentru mine acele persoane. Nu e vorba că-mi greșește sau nu, dacă eu imi impun că persoana aia face ceva rău...

Bianca Comănici: Deci ți-ai impus să-l uiți?

Mariana: De ce să-l uit? Eu nu am avut sentimente pentru el, să ne înțelegem, ca să pot să uit ceva.