EXCLUSIV Marilena și Andrei Ciobanu, detalii picante despre cum a început povestea lor de dragoste: „Aveam iubit când l-am cunoscut”

Andrei Ciobanu a făcut parte din echipa Războnicilor în sezonul 1 Survivor România, iar după încheierea filmărilor el a început o relație cu Karina, fosta lui colegă de echipă. Relația nu a durat mult, iar ambii au luat-o pe drumuri separate.

Toată lume a avut un șoc după ce acesta a nunțat că are o nouă relație tot cu o Războinică, de data aceasta din sezonul 2 al Survivor România. Fanii show-ului de supraviețuire au avut multe întrebări și vor să știe exact cum a început relația celor doi.

Se pare că totul a pornit de la filmările unui banal vlog, pe care Andrei Ciobanu a vrut să-l filmeze cu Marilena. Cei doi au avut o conexiune instantă și totul a decurs de la sine. Cei doi au povestit cu lux de amănunte pentru WOWbiz.ro cum au ajuns să se îndrăgostească și să formeze un cuplu.

Marilena: Nu-mi trecea prin cap. La acel moment eu nu eram singura. Dupa ce m-am intors chiar nu ma gandeam sa am o relatie, eram completa, asa credeam eu. Dupa acel vlog pe care l-am facut cu Andrei, am simtit ceva ce era nou pentru mine.

Andrei: Talentul meu de a cuceri o persoane. Pur si simplu am vrajit-o. A fost o chimie copilareasca. Eu revad vlogul ala si ma amuz pentru ca vad o sclipire in ochii nostri.

Marilena: Eu nu îl stiam pe Andrei pentru ca nu m-am uitat la sezonul 1. Dupa ce am iesit din competitie, el mi-a scris pe Instagram si ma gandeam cine e.

El nu mi-a mai scris si i-am spus eu că bine că cu Roxana Ghita face si cu mine nu. Sincer nu mi se parea un barbat interesant si tin minte că l-am ghidat unde trebuie sa ajunga, el a ajuns inaintea mea si nu-mi imagineam sa fie atat de inalt. El statea pe telefon, nici nu m-a observat si, cand a ridicat capul, m-a privit si a inceput sa rada.Radeam amandoi unul la altul.

Andrei: Era mult mai frumoasa in realitate. Mi-am dorit să fac vlog pentru ca ea a fost ciuda mea, a fost foarte buna atat pe plan sportiv, cât și pe competitiv. Mi-a parut rau ca a renuntat. Ma intrebau fanii cu cine tin si am zis ce favoriți aveam: Albert, Sorin, Lucian si, la fete, Marilena si Roxana. Voiam sa-i zic cum tu, care erai cea mai buna, ai vrut sa renunti si voiam sa aflu chestia asta.

Voiam sa o si cunosc si voiam si multe like-uri pe Instagram.

Marilena și Andrei Ciobanu[Sursa foto: Captură video ]

Marilena și Andrei Ciobanu, dragoste la prima vedere

S-au văzut și s-au îndrăgostit instant. Chiar dacă Marilena era într-o relație la acel moment, nu poate nega ceea ce a simțit pentru Andrei Ciobanu încă din priemele secunde în care l-a văzut.

Andrei: La mine, da, cred in asta. Ce e dragoste la prima vedere: iti place de o persoana de prima data cand o vezi. La noi a fost ceva mai mult si cred in emotiile alea, fluturasii aia. Mă pierdeam în privirea ei la vlog. Mi-a spus „chiar a ieșit super, poate mai vii la Vatra Dornei”. De atunci a fost ceva între noi. Eu o știam pe ea într-o relație. Vreau să fac o paranteză pentru toată lumea. Lumea mai are iubit, se mai și desparte, se mai și combină.

Marilena: Da, aveam iubit când l-am cunoscut. Din moment ce am simțit ceva când l-am cunoscut, e clar că ceva nu funcționa.

Andrei: Mă acuză lumea că am trecut de la primul sezon, la doilea sezon, acum să vedem ce se mai întâmplă în al treilea sezon.

Marilena și Andrei Ciobanu [Sursa foto: Captură video ]

Andrei Ciobanu, gelos pe fostul iubit al Marilenei

Fostul concurent din sezonul 1 Survivor România era deranjat de faptul că fostul iubit al femeii pe care el o iubea își lăsase nilște lucruri personale în sala de fitness unde mergea si ea. El recunoaște că nu-și mai dorea ca Marilena să se mai întâlnească nici măcar întâmplător cu fostul ei partener de viață.

Andrei: Am fost gelos. Nu îmi plăcea ideea că fostul ei prieten mai avea niste lucruri in sala de fitness, el fiind tot in domeniul fitness-ului. Am lasat sa curga de la sine si apoi am intrebat daca nu ar fi cazul, ca mai sunt si alte săli, să nu vă încurcați unul pe altul…

Marilena: Eu nu mi-am dat seama atunci.

Andrei: În orice relatie e un gram de gelozie, dar trebuie sa fie atât de puțin încât persoana e lângă să nu vadă asta. Eu am mare încredere în ea.

Marilena: Eu nu mi-am dat seama că el a fost deranjat, am crezut că zice așa. Dar am acționat, normal.