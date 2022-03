EXCLUSIV! Marinela Mavrodin, detalii în premieră despre operația prin care a trecut! Acum arată total trasformată! "Mi-era teamă că o să mor"

In articol:

Marinela Mavrodin este un influencer foarte urmărit și apreciat, mai ales în rândul tinerelor din ziua de azi. Aceasta își ține fanii la curent mereu cu ceea ce face zi de zi, făcându-se remarcată prin carisma și personalitatea ei.

Cum a reacționat Marinela când și-a văzut noul nas?

Marinela s-a făcut cunoscută prin participarea în cadrul unui show matrimonial, unde și-a găsit jumătatea, cu care este împreună și în prezent.

Marinela Mavrodin [Sursa foto: Captură YouTube]

Marinela Mavrodin are foarte multă grijă de aspectul ei fizic și încearcă mereu să se mențină în cea mai bună formă a ei. Invitată în emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, blondina a vorbit despre operație, reacția pe care a avut-o atunci când a văzut rezultatul, dar și ce i s-a întâmplat imediat după ce s-a trezit din anestezie.

"După ce mi-am dat atela jos, efectiv am început să plâng. Nu îmi venea să cred că eu chiar așa arăt acum și că așa o să arăt de acum încolo. Toată lumea încerca să mă încurajeze, îmi spunea că sunt frumoasă, mă întreba de ce plâng. Eu plângeam că îmi plăcea, nu de altceva. Și faptul că mă speria un pic așa schimbarea asta.(...) Când m-am trezit din operație, eram dezbrăcată și nu știam de ce. Am întrebat asistenta de ce nu am bustieră pe mine, ce se întâmplă. Toată lumea zicea că nu știe. Am ajuns în cameră, am văzut cutiile de la cu implanturi și mi-am dat seama. L-am sunat pe domnul doctor și i-am mulțumit că mi-a schimbat sânii.", a povestit Marinela, în platoul WOWbiz.

Ce părere are Robert despre intervențiile la care a apelat iubita lui?

Marinela Mavrodin [Sursa foto: Captură YouTube]

Marinela și Robert au o relație extrem de frumoasă, pregătindu-se, în curând, de pasul cel mare. Acesta nu își susține în totalitate iubita când vine vorba de intervenții estetice, însă o iubește în continuare. Marinela ne-a povestit ce i-a făcut Robert, atunci când și-a mărit pentru prima dată buzele.

"Robert e un pic împotriva acestor intervenții. A trebuit să stau să port discuții multe cu el ca să înțeleagă că o femeie când nu se simte bine, nu e ok. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință să ne simțim bine, pentru că și el o să se simtă bine dacă eu mă simt bine. Am tot încercat să îi explic chestia asta. La prima injectare, când mi-am făcut buzele, am mers acasă, iar Robert m-a alergat cu lopata pe stradă. A înțeles într-un final. Mi-a făcut capul calendar o oră și mi-a spus că el nu mă mai pupă cu buzele astea că zici că sunt babuin, că arăt oribil, că sunt urâtă.", a mărturisit Marinela, în emisiunea Corneliei Ionescu.