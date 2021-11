EXCLUSIV! Marinescu o vrea pe Mariana! Ce planuri are cu fosta concurentă de la "Puterea Dragostei"? "A reușit să aprindă iar flacăra în mine"

In articol:

Cristian Marinescu este marele câștigător al sezonului 3 "Puterea Dragostei". În timpul competiției, a format un cuplu cu Maria, o altă concurentă foarte iubită de public. Aceștia s-au despărțit după terminarea competiției, iar acum fiecare se ocupă, separat, de carieră și viața personală.

Marinescu vrea să formeze un cuplu cu Mariana

Invitat în platoul emisiunii "Totul despre Puterea Dragostei", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews , a făcut o serie de declarații, care i-au lăsat pe toți cu gura căscată.

Pe lângă relația de cuplu cu Maria, Cristi Marinescu a avut idile și cu alte concurente, printre care și Mariana. Deși pe parcursul emisiunii nu au avut nimic serios, se pare că acum își fac ochi dulci unul altuia. După un interviu dat de Mariana, în platoul WOWnews, Marinescu a fost impresionat de declarațiile acesteia despre el și astfel, a restabilit legătura cu ea.

"A reușit să aprindă iar flacăra în mine și de atunci am încercat să o caut, iar dat follow pe Instagram și un mesaj, două, trei. Am vorbit cu ea și mi-a spus că nu are pe nimeni.", a declarat Cristian Marinescu.

Câștigătorul sezonului 3 Puterea Dragostei susține că își dorește o relație cu Mariana și că se bucură mai ales pentru faptul că nu a mai văzut-o în

preajma anumitor persoane, cu care era surprinsă mai mereu. Cristian a explicat ce îl atrage cel mai mult la roșcată și care sunt lucrurile pe care le au în comun.

"E mișto că e foarte îngrijită, are grijă de ea, asta îmi place! Îmi place și că s-a rupt puțin de anturaj, la Aya mă refer. Eu zic că ar putea exista între noi o relație de iubire în viitorul apropiat. (...) Suntem amândoi mai arogănței, mai prețioși, avem aceleași hobby-uri. Am și ce să discut ce-i drept cu Mariana, în comparație cu alte domnișoare care au fost în emisiune.", a povestit Marinescu.

Ce i-a spus Marinescu Georgianei, concurenta din sezonul 4 Puterea Dragostei?

Se pare că abilitățile de lider ale lui Cristian Marinescu au fost remarcate și de concurenții acestui sezon. Acesta a recunoscut că a conversat de mai multe ori cu Georgiana, favorita casei, căreia i-a dat sfaturi despre cum să se comporte în emisiune.

"Am vorbit de mai multe ori cu Georgiana. Nu știa ce să facă în emisiune și avea nevoie de un impuls. I-am zis băi rezistă, spune-ți punctul de vedere, zi ce ai de zis de fiecare dată, să nu îți fie rușine, doar că să fii și rezervată, să te controlezi. Ea e o fată mișto, e o fată drăguță.", a povestit Marinescu.