EXCLUSIV Mihai Mitoșeru, infectat cu noul coronavirus! Primele declarații: „Am slăbit 10 kilograme”

Mihai Mitoșeru a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWBIZ.ro că a fost infectat cu noul coronavirus. El se află în a 13-a zi de carantină și urmează să stea în casă până luni. Celebrul prezentator tv a dezvăluit că nu a avut simptome grave, iar cel mai important, mama sa nu a luat virusul și se simte bine.

„Salutare tuturor! A 13-a zi de COVID, deci mâine fac 14, chiar dacă trebuie să stau în casă până luni pentru că mi-am făcut testul mai târziu. Nu asta e problema, cel mai important este că mama e bine, n-are nimic, n-a luat. Important este că eu sunt bine, am avut o formă foarte ușoară. Aveți grijă, mare grijă! Cu toate că eu am avut grijă și tot am luat, în sensul că nu m-am văzut cu nimeni, am purtat mască, m-am spălat de mi-am luat pielea de pe mâini și tot am luat. Dacă e să iei, iei. E adevărat că după un an de zile am luat. Important e că există forme ușoare, pur și simplu am avut nasul înfundat, atât. Am avut gust, am avut miros, nu m-a durut capul, nu m-au durut mușschii, nu m-a durut nimic.

Am simțit, în sensul în care te trezești un pic cu o răceală. Te doare un pic capul în primele zile, nasul și gâtul. La mine au trecut aproape toate, a rămas doar nasul care mă ia mereu pentru că am o deviație de sept. În timpul ăsta, în primele zile am simțit ceva ciudat în corp. Norocul meu este că mama este bine, deci stați liniștiți. Toată lumea mă întreabă mă întreabă asta”, a transmis Mihai Mitoșeru.

Mihai Mitoșeru, primele declarații după ce s-a infectat cu noul coronavirus[Sursa foto: Captura Video]

Mihai Mitoșeru, despre starea de sănătate a mamei sale!

Prezentatorul tv a mărturisit că este o binecuvântare de la Dumnezeu faptul că mama sa nu a fost infectată cu noul coronavirus. După ce a aflat că este bolnav, Mihai Mitoșeru și-a sunat mama din jumătate în jumătate de oră pentru a afla cum se simte. El a dezvăluit că a slăbit 10 kilograme din cauza stresului.

„În fiecare zi, din jumătate în jumătate de oră, o sunam pe mama să o întreb dacă e bine. Am fost foarte stresat, am slăbit 10 kilograme. Iată dieta cea mai bună, se numește stres. În trei luni de zile de când am aflat ce s-a întâmplat, că mama s-a operat, eu am slăbit 10 kilograme. Dieta cea mai bună, nu v-o recomand.

Mi-am dat seama că există Dumnezeu pentru că mă gândeam de ce toate, acum apare COVID exact când mama a ieșit din spital. Uite că mama nu are nimic, uite că eu sunt bine și Dumnezeu e acolo sus și se uită la noi. Îi mulțumesc Elenei Lăzărescu, fosta soție a marelui Nae Lazarecsu, care stă cu mama și are grijă de ea în perioada asta în care stau închis în casă. Le mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine și vreau să vă spun, în primul rând, că există un Dumnezeu acolo sus care se uită la noi. În al doilea rând că există forme ușoare, așa că nu trebuie să vă speriați, dar aveți grijă în continuare. Vă pup și vă iubesc pe toți”, a încheiat Mihai Mitoșeru.