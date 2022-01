EXCLUSIV! Mihai Zarug dă cărțile pe față la WOWbiz: „Proastă n-am fost niciodată, numai proastă de gură!”

In articol:

Zarug este cunoscut pentru stilul său excentric de a fi și pentru faptul că nu se conformează niciodată regulilor fără sens.

Zarug: „Profesorii sunau acasă și mă pârau că sunt impertinentă.”

În interviul cu Ciprian Bolan, Zarug a povestit lucruri mai puțin știute din trecutul său și le-a dat și câteva sfaturi celor care vor să aibă stil.

Pandemia a demonstrat, poate mai bine decât orice altă perioadă, că planul pe care ți-l faci „de acasă” poate și, nu de puține ori, va fi dat peste cap de realitatea din teren. Mihai Zarug preferă să se laude cu ce a făcut, și mai puțin cu ce i-ar fi plăcut să facă.

„Eu nu vorbesc despre planuri pentru că mi se pare tâmp! Am X proiect, Y proiect și proiectul ăla nu mai iese niciodată și tu rămâi proastă cu ceva ce ai mâncat odată. Și zice lumea <<Iar e plină asta de proiecte! Proiecte și păduchi de lemn...lasă-ne

așa!>> (…) Mi se pare mult mai mișto, în ziua de azi, să vorbești despre ceva ce ai făcut decât despre ce ai vrea să faci, dar nu se întâmplă!”, i-a spus Zarug într-un interviu exclusiv cu Ciprian Bolan.

Planurile fixe nu fac parte din stilul lui Zarug, cum nu fac nici constrângerile. În copilărie, creatorul de modă nu se abținea niciodată să spună direct ce gândește.

„Mi s-a întâmplat să mă iau în gură cu profesori când mi s-a părut nedrept și nu regret niciodată nimic! Oricum n-aveau ce să-mi facă pentru că proastă n-am fost niciodată, numai proastă de gură! Maximum sunau acasă și mă pârau că sunt impertinentă”, a adăugat Zarug.

Zarug despre jobul lui de agent de legătură: „Au venit să-mi ceară prostituate.”

Porecla lui Zarug, „Papu”, vine de la primul lui loc de muncă important, pe care l-a avut într-un hotel din București. Era student pe vremea aceea și job-ul n-a fost lipsit de peripeții.

„Papu mi se spune de pe la douăzeci și ceva de ani, când am făcut voluntariat la Sommet-ul Francofoniei din București.(...) Eram agent de legătură pentru tot felul de dictatori din statele africane, vorbitoare de franceză.(...) Aveam program până la 12 noapte și trebuia să stau acolo, în hotel, în caz că vreunul dintre oamenii ăștia aveau nevoie de ceva, orice. Au venit odată când erau în Ramadan și nu mâncau și nu beau apă toată ziua. După ce a apus Soarele și au terminat conferința, au venit să-mi ceară prostituate.(...) I-am trimis exact acolo unde știu că se rezolvă treaba, la recepție.(...) Au venit prietenii mei într-o seară și au începuts să mă ia pe sus...<<Hai să bem!>> Eu nu, că sunt la program aici. Ei: <<Eh! Stai să pupi papuașii în c*r!>> De aici mi-a venit porecla <<papuașul>> și, mai târziu, s-a transformat în Papu”, a declarat Zarug în exclusivitate pentru WOWbiz.

Zarug a lucrat și ca jurist, înainte de a se lansa în modă și televiziune, însă prima lui mare pasiune a fost teatrul.

„Nu exista serbare să nu am rol de prosteală dintr-aia de școală! Îmi intrase în cap că aș fi bun actor. (Ai fost ca un fel de Sergiu Nicolaescu al Școlii nr. 6?) Nu, pentru că niciodată nu am învățat să călăresc, mai mult am fost călărit!”, a mărturisit Zarug.

Zarug: „Moda e pentru bătrâni și grași!”

La final, Zarug i-a sfătuit pe oamenii de acasă să fie mai fericiți cu stilul vestimentar pe care-l adoptă și, mai important, cu ei înșiși.

„Moda e pentru bătrâni și grași!(...) Lucrurile cu care te îmbraci ar trebui să te bucure! Ce văd cel mai mult pe stradă e un soi de tristețe și resemnare. Poartă ce vrei tu, dar poartă-l cu plăcere, cu relaxare! Văd încrâncenare, văd niște expresii la oameni, câteodată, se uită la tine...zici că te-ar mânca!(...) Altfel, le-aș recomanda să nu-și mai pună jeanșii în bocanci!”, a mai spus Zarug.

