EXCLUSIV! Mona l-a dat uitării definitiv pe Jitaru! Cine este bărbatul alături de care și-a petrecut sărbătorile? "La mine, luna decembrie e luna dragostei"

Mona este una dintre cele mai iubite concurente care au participat vreodată la show-ul fenomen “Puterea Dragostei”. Aceasta a reușit să mențină simpatia publicului și prin aparițiile în cadrul serialului “În căutarea adevărului”. Cele mai mediatizate relații ale ei au fost cea cu George, în timp ce era în casă și, mai apoi, cu Cristian Jitaru, de care s-a despărțit în

urmă cu ceva timp.

Nu de mult timp, Mona și Jitaru au anunțat finalul poveștii lor de dragoste, fiecare luând-o pe drumul propriu. Însă, recent, pe rețelele sociale, Mona s-a afișat alături de un alt bărbat, cu care a stat la aceeași masă de Crăciun. Acesta a fost prezent și la ziua ei unde, i-a oferit cadou o brățară din aur.

În cadrul emisiunii "Totul despre Puterea Dragostei", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Mona a vorbit despre bărbatul cu care s-a afișat în ipostaze tandre.

“Este un prieten. Este una dintre persoanele pe care am cunoscut-o recent, care îmi este foarte dragă și am petrecut și ziua mea și sărbătorile împreună. Nu știu cum se face, dar la mine, luna decembrie este luna dragostei. Probabil și pentru că sunt Capricorn și e și ziua mea, e și Crăciunul și cred că este nevoie de o sărbătoare în plus.”, a declarat Mona.

Se pare că bruneta l-a dat uitării definitiv pe fostul ei iubit, Cristian Jitaru, trecând peste relația pe are au avut-o și pregătindu-se pentru una nouă.

Aceasta a mărturisit și faptul că știe că și el are pe altcineva și că este mai mult decât bucuroasă pentru el.

“Am înțeles că are pe cineva. De obicei eu blochez pe toată lumea când mă cert, dar la el nu am simțit nevoia asta. Mă bucur pentru tine Jitaru Cristian, că ai reușit să îți refaci viața, că m-ai uitat și că ai putut să treci peste atât de repede. E lumea foarte mică, așa am auzit eu că are iubită. A fost și văzut în compania unei domnișoare.”, a mai spus Mona.

Mona, mesaj dur la pentru Mădălina

Cei care au urmărit emisiunea "Puterea Dragostei", cunosc faptul că inițial, Mona și Mădălina erau prietene, însă, atunci când prietena ei a decis să formeze un cuplu cu fostul ei iubit, George, relația celor două nu a mai fost atât de bună ca înainte.

De-a lungul timpului, fostele concurente și-au aruncat săgeți prin intermediul rețelelor sociale, însă, de acestaă dată, în platoul WOWnews, Mona a spus lucrurilor pe nume și i-a transmis un mesaj fostei ei prietene, Mădălina.

“Nu am ce să vorbesc cu Mădălina. A rămas acolo ceva și probabil o să fie tot timpul. Și cu ocazia asta, sper să nu ne întâlnim vreodată. Nu o să vină niciodată să spună partea ei de adevăr pentru că în momentul de față este o persoană mult prea plină de ea ca să vină să spună verde în față lucrurilor. Dar dacă va veni, succes.”, a precizat Mona.

