EXCLUSIV! Naba aruncă bomba după Puterea dragostei: “Radu era îndrăgostit de mine de ani de zile” Bruneta dezvăluie toate secretele din culisele competiției

In articol:

Naba, fostă concurentă a acestui sezon “Puterea dragostei”, a fost prezentă în platoul WOWNews, unde a vorbit despre relațiile din casă. În emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu”, Naba a făcut declarații despre Codruț, Mădălin, dar și despre Radu.

Naba îl dă de gol pe Radu

Aceasta a povestit și despre fostul ei iubit, dar și despre un moment greu din viața ei.

Naba [Sursa foto: Captură YouTube]

Naba a făcut parte din show-ul fenomen Puterea dragostei puțin timp, însă a știut cum să se facă remarcată de public și concurenți. Pe lângă idile și prietenii, aceasta a avut parte și de conflicte și scandaluri. Unul dintre ele a fost cu Radu, liderul casei băieților care se află într-o relație cu Adelina.

Invitată în emisiunea "Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, bruneta a dezvăluit sentimentele ascunse ale lui Radu pentru ea.

“Lui Radu îi place de mine de ani de zile! Jur! Mi-a și zis prietena lui. Dar nu a avut niciun tupeu să îmi zică, mai ales în emisiune, să strice tot ce a creat până atunci. Mi-a mai zis un băiat cu care vorbește zilnic, că Radu în viața de zi cu zi este un băiat foarte educat și cu bun simț și că atunci când va ieși din emisiune, mă va căuta pe mine și îi va da Adelinei cu flit.”, a declarat Naba Salem, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Citeste si: Gata cu restricțiile! Anunțul a fost făcut în această dimineață de Alexandru Rafila- bzi.ro

Totuși, deși a existat acest schimb de replici constant între ei, Naba a explicat că se bucură pentru relația lui și că pe tot parcursul șederii în casă, știa despre cât de mult o plăcea Radu.

“Eu nu îi port dușmănie, chiar l-am felicitat că și-a urmat drumul. Tot timpul cât am stat în casă, am știut că Radu mă plăcea dintotdeauna. Când am zis asta în emisiune, el a negat, dar zâmbea sau se uita în jos. Dcaă nu avea niciun sentiment, nu îl trăda fața.”, a adăugat Naba, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Citeste si: Exotica Naba Salem a trecut pe OnlyFans și își vinde fotografiile ”hard” mai scump decât Mihai Trăistariu! Câți bani face bomba sexy din imaginile pentru adulți

Naba spune adevărul despre relația cu Mădălin

Naba [Sursa foto: Captură YouTube]

Cât timp a concurat la "Puterea dragostei", Naba Salem a format un cuplu cu Mădălin, însă s-au despărțit la scurt timp din cauza neînțelegerilor. Bruneta a rupt tăcerea și a dezvăluit ce o deramja cel mai tare la fostul ei iubit și care au fost neînțelegerile majore dintre cei doi.

“Mie mi-a plăcut serios de el. I-a plăcut și lui de mine, dar degeaba. El credea că eu sunt de emisiune, mă ataca cu ce făcea el. (…) Îmi zicea de mahala, folosea mereu cuvântul ăsta la adresa mea. Dacă stăm bine să ne reamintim, în ultimele săptămâni ce a făcut? A fost în priză din cauza minciunilor lui. Vorbeam mult pe cameră, la telefon, stăteam, glumeam, chiar și în patru, cu Adriana și Alex. Cel mai tare mă deranja la Mădălin că la fiecare conversație, ajungeam la emisiune.”, a explicat Naba, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.