EXCLUSIV! NATO estimează între 7.000 și 15.000 de soldați ruși căzuți în invazia din Ucraina: „Pierderile au dus la încetinirea operațiuni ruse”

NATO a estimat miercuri, înaintea summitului extraordinar din Bruxelles, că între 7.000 și 15.000 de soldați ruși au murit într-o lună de război în Ucraina, unde armata Kremlinului a întâmpinat o rezistență mult mai dură decât s-a așteptat inițial.

Gen. Virgil Bălăceanu: „În luptele de oraș este mult mai dificil pentru cel care atacă.”

Numerele transmise de NATO sunt bazate pe estimările autorităților ucrainene, puținele informații care au scăpat printre crăpăturile sistemul rusesc și surse din teren. Ucraina a comunicat foarte puțin în ceea ce privește pierderile militare proprii până acum, însă Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat, în urmă cu două săptămâni, că aproape 1.300 de soldați ucraineni au pierit în luptă.

Când Rusia a început invadarea Ucrainei pe 24 februarie și, odată cu ea, cel mai mare război de pe continentul european de la Al Doilea Război Mondial încoace, zilele guvernului de la Kiev păreau numărate. Totuși, în patru săptămâni de luptă, „armata roșie” numără, cu tot cu răniții de pe front, între 30.000 și 40.000 de soldați pe care nu se mai poate baza.

În cea mai recentă actualizare a datelor sale oficiale, din 2 martie, Rusia a pretins că doar 500 de soldați au murit și doar 1.600 au fost răniți.

„S-a convenit un număr de 10.000 de pierderi. Este un număr considerabil, pentru că, în calculul pierderilor, se aplică anumite procente de creștere vizavi de răniți, prizonieri și dispăruți. Dacă luăm în calcul 10.000, înmulțim cu 3 și am ajunge la 30.000 de morți, răniți, dispăruți și prizonieri, ceea ce ar avea un efect puternic asupra grupării de forțe, pentru că și aici cifrele oscilează între 120.000 și 190.000 de mii. Dacă luăm o medie de 150.000, înseamnă că, la ora actuală, pierderile pe care le-au suferit trupele rusești sunt a cincea parte din gruparea de forțe. Am plecat de la ideea că asemenea pierderi ar avea consecințe directe asupra capacității de a continua ofensiva, mai ales în mediul urban. Armata rusă are pierderi și în tehnică, care n-a fost doar distrusă, ci și capturată. Ucrainenii cunosc bine aparatura rusească, pentru că este asemănătoare cu a lor, dacă nu chiar aceeași. În luptele de oraș este mult mai dificil pentru cel care atacă. Pierderile sunt unul dintre factorii principali care au dus la încetinirea operațiunii ruse”, a precizat Virgil Bălăceanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Gen. Virgil Bălăceanu: „Să sperăm că Rusia nu va trece la bombardamente cu artilerie grea.”

Cu forțele terestre mult încetinite sau chiar oprite de atacuri-surpriză ale armatei ucrainene, dotate cu armament din Occident, trupele Rusiei lui Vladimir Putin se bazează pe atacuri de artilerie de la distanță, în stilul tacticilor folosite în asalturile din Cecenia și Siria.

Miercuri, un înalt oficial al Departamentului de Apărare al SUA a declarat, pentru AP News, că trupele rusești se țin pe poziții la 15-20 km de capitala Kiev și nu progresează aproape deloc spre centrul oraș.

„Se spune că, în general, imaginea comună operațională nu este favorabilă forțelor rusești, cu excepția zonei de sud a Ucrainei, unde sunt succese parțiale. Dar, și în zona de sud, punctul strategic, orașul Mariupol, continuă să reziste, deși se duce lupta în localitate.(...) Se sperăm că nu se ajunge la utilizarea tuturor tipurilor de rachete, că Rusia nu va trece la bombardamente cu artilerie grea și la folosirea sistemelor de artilerie reactivă tip Katyusha, pentru că pierderile umane, mai ales în rândul civililor, ar crește exponențial”, le-a mai spus Virgil Bălăceanu jurnaliștilor WOWbiz.