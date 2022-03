EXCLUSIV! Nicoleta Nucă, adevărul despre intervenția pe care și-a făcut-o la față! Artista ne-a dezvăluit motivul pentru care a apelat la așa ceva: "Mi-am ușurat viața"

In articol:

Nicoleta Nucă este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Cântăreața este originară din Republica Moldova, iar melodiile pe care le lansează au mesaje emoționante, fiind adevărate lecții de viață. Nicoleta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, desfășurând proiecte de succes.

Nicoleta Nucă, mesaj pentru femeile din societate

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Nucă este unul dintre artiștii care cântă mereu cu sufletul. Versurile pieselor ei sunt de-a dreptul impresionante. Zilele acestea, Nicoleta Nucă a lansat o nouă piesă, care i-a emoționat pe fanii acesteia. Artista a stat de vorbă cu echipa WOWbiz.ro și a spus povestea din spatele piesei, dar și care este mesajul transmis tuturor românilor și nu numai.

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

"Există niște clișee cumva și anume că femeia trebuie să fie într-un fel, să arate într-un fel, să se îmbrace într-un fel și așa mai departe și această presiune, din păcate, este atât de mare, încât a ajuns în punctul în care femeile, dar și oamenii în general, încep să nu mai știe să se deconecteze de ei înșiși, efectiv să nu mai știe cine sunt ei cu adevărat.", a declarat Nicoleta Nucă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Nicoleta Nucă vorbește în numele femeilor din toată țara! Artista ne-a dat o adevărată lecție de viață! "Există niște clișee"

Motivul pentru care Nicoleta Nucă și-a micropigmentat buzele

Nicoleta Nucă [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu ceva timp, Nicoleta Nucă apelat la o intervenție estetică la nivelul feței.

Este vorba de spre micropigmentarea buzelor, procedură prin care acestea capătă o culoare naturală, ca și cum te-ai fi dat cu un ruj fin, subtil. Cântăreața a explicat în ce constă intervenția, dar și care este motivul pentru care a ales să facă asta.

"Cred că treaba asta vine din dorința de confort și de a-mi ușura viața cât mai mult. Îmi place foarte mult să mă machiez, dar am și zile în care nu am chef să fac asta și pentru că tot vorbeam de acea presiune care există, mai ales în cazul femeilor din showbiz, mai bine zis persoanelor publice, există o presiune puțin mai mare față de felul în care arată în public. Eu sunt genul de femeie care are foarte multă grijă de ea și chiar mi-am dorit să îmi ușurez viața prin chestia asta. Atunci când nu am chef să mă machiez, să am buzele puțin îmbujorate, ochii ușor conturați, astfel încât să am un aspect cât mai proaspăt și natural.", a mărturisit Nicoleta Nucă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.