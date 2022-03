EXCLUSIV! Nimeni nu-l întrece pe Mircea Radu la declarații! Ce a putut să spună despre Andreea Marin: „Cred că, și la 80 de ani, o să fie o femeie fără astâmpăr”

In articol:

Mircea Radu s-a numărat printre invitații speciali ai Andreei Marin la lansarea volumui „Nu există nu se poate!”. Prezentatorul este unul dintre prietenii apropiați ai „Zâinei Surprizelor” încă din vremea în care cei doi au fost colegi la TVR.

Mircea Radu: „Când vine vorba de emoție, nimeni nu ne întrece pe mine și Andreea!”

A doua carte a Andreei Marin le aduce cititorilor noi lecții de viață inspirate din obstacolele prin care a trecut prezentatoarea în ultimii ani, cât și din poveștile oamenilor pe care i-a intervievat în emisiunea „Nu există nu se poate!” Unul dintre ei este și Mircea Radu, care susține că Andreea Marin este as când vine vorba de emoție.

„Știu că Andreea face lucruri extraordinare, lucruri foarte serioase și abia aștept să ajung acasă, s-o citesc. Când vine vorba de emoție, sunt doi oameni pe care nimeni, niciodată, în România n-o să-i întreacă! Unul sunt eu! (râde) Cealaltă e Andreea! Am cunoscut-o pe Andreea acum 25 de ani, când a venit în Televiziunea Română. Urma să prezinte știri la ora 20. Era o figură frumoasă, proaspătă. Ca orice nou-venit, nu știi despre mai nimic. Și ea avea anumite emoții. Avea în față o redacție cu 40 de oameni. Pe unii dintre ei îi văzuse la televizor. După câteva zile, în care ne-am purtat cu stângăcie, Andreea a zis <<Vrei să vii la ziua mea?>> A mai luat câțiva colegi cu care se înțelegea. Și atunci mi-am zis <<Băi, dar fata asta este un om normal și un om de treabă!>> Așa am cunoscut-o pe Andreea ca om”,

a declarat Mircea Radu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Mircea Radu: „Andreea evoluează în fiecare zi!”

Înainte ca Andreea Marin să realizeze emisiunea care a consacrat-o, „Surprize, surprize”, și ca Mircea Radu să pornească fenomenul caravanei „Din dragoste”, cei doi au prezentat jurnalul de știri al televiziunii publice.

Încă din urmă cu 25 de ani, Mircea Radu și-a dat seama că Andreea Marin este o profesionistă desăvârșită și că „trece ecranul” ca nimeni altcineva.

„Andreea evoluează în fiecare zi! Este felul ei, pur și simplu! Așa cum sunt unii oameni care, la 18 ani, gândesc bătrânește...probabil ai întâlnit tot felul de „moși” tineri...așa este Andreea o femeie care cred că, și la 80 de ani, o să fie o femeie fără astâmpăr. Ea este un om care evoluează permanent”, a mai spus Mircea Radu.