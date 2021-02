EXCLUSIV! Noi detalii despre starea de sănătate a Roxanei Ghiță de la Survivor România 2021! Cu ce probleme se confruntă

In articol:

Mihaela de la Războinici este ultima concurentă eliminată din competiția Survivor România 2021. Ea a oferit primul interviu de la plecarea din competiție, în cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”, prezentată de Cornelia Ionescu și Alex Nedelcu. Războinica a oferit detalii în exclusivitate despre starea de sănătate a Roxanei Ghiță, care a lipsit la ultimul consiliu și s-a aflat sub supravegherea medicilor.

Războinica ar avea o problemă cu ovarele, dar care nu este una foarte gravă. Ea este hotărâtă să nu se lase bătută și să revină pe traseu alături de colegii ei.

„Roxana nu are o problemă gravă. Ea are o problemă cu ovarele. A fost la un moment dat externată și trebuia să vină înapoi în camp. Am înțeles că până să o aducă în camp i s-a făcut înapoi rău, dar nu e nimic grav, trebuie doar ținută mai mult sub supraveghere. Din ce am înțeles este hotărâtă să se întoarcă, iar pauza asta cât a stat la spital nu a făcut-o să dea înapoi. Din ce am înțeles, ea nu vrea acasă”, a declarat Mihaela de la Războinici, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”. Intergiul integral poate fi urmărit pe canalul de Youtube WOWnews.

Mihaela de la Războinici, primul interviu după eliminarea de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captură YouTube]

Roxana Ghiță și Alexandra Stan au lipsit de la consiliul de nominalizare!

Competiția Survivor România îi supune pe concurenți în ipostaze greu de depășit. Ei trebuie să supraviețuiască în condiții grele, fără confortul pe care îl aveau acasă, iar pentru unii dintre concurenți și-a spus cuvântul oboseala. Roxana Ghiță și Alexandra Stan au lipsit de la ultimul consiliu de eliminare din cauza unor probleme de sănătate.

Anunțul a fost făcut chiar de Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor România 2021.

„Roxana Ghiță nu se află în rândurile Războinicilor.Ea se află în continuare sub supraveghere medicală. Astfel, astăzi ea nu poate fi nominalizată și nu poate face nominalizări. De asemenea, la Faimoși, Alexandra Stan nu se află în rândurile Faimoșilor. Și ea este sub supraveghere medicală, vă vom ține la curent cu evoluția stării ei de sănătate”, a declarat Daniel Pavel.