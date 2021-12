EXCLUSIV! Oana Roman a făcut echipă cu soții Pastramă, în organizarea evenimentului de Căciun! Cât de strânsă e prietenia dintre ei? "Fac echipă cu Oana, nu mai fac cu Brigitte"

In articol:

Oana Roman i-a ajutat pe Brigitte și Florin Pastramă să organizeze un eveniment pentru vedete și copiii lor, cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă. Aceasta s-a dedicat 100%, datorită faptului că între cele două familii există o relație de prietenie adevărată.

Florin Pastramă a declarat pentru wowbiz.ro

că în cadrul evenimentului de Crăciun, și-a împărțit sarcinile cu Oana, lăsând-o păe Brigitte să se ocupe singură de încăperea pe care a decorat-o.

"Astăzi fac echipă cu Oana, nu mai fac cu Brigitte. Ea e pe interior, noi doi pe exterior.", a declarat Florin Pastramă.

Soții Pastramă și Oana Roman se cunosc de mulți ani, timp în care s-au apropiat foarte mult și au devenit prieteni de familie. Izabela, fiica Oanei și a lui Marius Elisei, își serbează ziua de naștere în locația deținută de Brigitte și Florin, încă de la vârsta de doi, însemnând șase ani rând de petreceri, alături de familia Pastramă.

"În fiecare an, aici e la ea acasă.", a spus Florin Pastramă.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

"Toate zilele ei de naștere, de la 2 ani, până acum la 8, în fiecare an, ziua Izabelei a fost aici.", a continuat Oana Roman.

Citeste si: EXCLUSIV! Eveniment de lux organizat de Brigitte Pastramă! Vedetele și copiii lor au vizitat țara lui Moș Crăciun

Țara lui Moș Crăciun, eveniment cu scântei

După cum bine se știe, oriunde există multă muncă, dedicare și pasiune, apar și tensiunile, scopul fiind ca totul să iasă perfect, iar invitații să se simtă excelent. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul soților Pastramă, care pe lângă colaborarea armonioasă, au întâmpinat și mici obstacole, precum anumite certuri, discuții, reproșuri, ca în orice căsnicie.

"Am făcut atât atelierul lui Moș Crăciun, cât și jungla. Fiecare lucru e pus de Brigitte, să nu mai spun de certuri și discuții, nu mai eu știu.", a mărturisit Florin Pastramă, în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Tot în ceea ce privește evenimentul, Oana Roman susține că este mândră de prietena ei pentru felul cum s-a ocupat de decor, precizând că vorbesc foarte des, mai ales în perioada organizării petrecerii pentru vedete și copiii lor.

"Știu și eu că a muncit luni de zile. Eu vorbeam cu ea și îmi spunea tot ce avea de făcut. Când am intrat și am văzut toată verdeața aia din junglă, am zis că eu nu aș fi avut răbdare.", a povestit Oana Radu, în interviul acordat echipei wowbiz.ro.

Distribuie pe: