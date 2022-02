EXCLUSIV. Polly a vorbit în premieră despre iubitul ei: ”Dragoste la prima vedere”. Celebra cântăreață își dorește să fie mămică

In articol:

Polly este una dintre cele mai noi apariții în industria muzicală. Cântăreața are colaborări senzaționale alături de Bogdan de la Ploiești sau chiar Jador. Deși poate mulți fani de-ai lor s-au gândit că între frumoasa artistă și Bogdan de la Ploiești este ceva mai mult decât o prietenie, iată că Polly le-a închis gura tuturor.

Cântăreața a vorbit în premieră, în platoul WOWbiz, despre povestea de iubire pe care o trăiește de mai bine de patru ani, alături de Edi.

Polly si Edi [Sursa foto: Instagram]

Cei doi s-au cunoscut la o filmare, iar Polly spune că a fost dragoste la prima vedere. ”Este o întreagă poveste cu Edi, iubitul meu. Eu trebuia să merg la o filmare, unde el filma, era și el la început. El este cel care ne filmează nouă clipurile tuturor celor de la studio, de la Big up Music. Când l-am cunoscut, el era la început cu filmatul și eu la fel cu piesele. Pur si simplu, eu am apărut în acel clip, el filma și așa m-am îndrăgostit de el. Dragoste la prima vedere, așa a fost. L-am văzut și m-am îndrăgostit de el. A fost reciproc. Eu sunt foarte sensibilă așa și iubesc când cineva are grijă de mine. El mi-a scris un mesaj după ce am plecat de acolo- dacă am ajuns acasă. În momentul ăla, eu am zis gata, el e alesul. Pentru mine a fost important. Eram mică, aveam 16 ani. Sunt de patru ani și ceva cu el. Consider că un act, pentru mine nu e important, noi locuim împreună, e ca și cum suntem deja căsătoriți, adică suntem pe treaba noastră. Nu este acum momentul. Îmi înțelege cariera, este cu mine tot timpul. Comunicarea și înțelegerea sunt singurele două lucruri care trebuie să fie punctate într-o relație”, a dezvăluit cântăreața, în emisiunea prezentată de Ana Maria Ticea, în platoul WOWbiz.

Polly își dorește să devină mămică

Esențele tari se țin în sticluțe mici! La fel consideră și Polly, care a dezvăluit că își dorește mulți copii. ” Iubesc copiii. Îmi doresc 3, 4 copii, maxim. Eu sunt foarte mică de statură, tocurile mă ajută. Consider că fetele mici duc foarte mult, consider că pot să cresc mulți copii și să am grijă, iubesc copiii”, a mai spus Polly, în platoul WOWbiz.