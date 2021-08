EXCLUSIV! Pulhac, dai în bancomat de zici că-s păcănele! Mai ușor, leule, că rămâi fără rezerve! Imagini demențiale cu fotbalistul pus pe cheltuială la Mamaia

In articol:

Cristi Pulhac nu se uită la bani când vine vorba de vacanță! Fostul dinamovist a fost surprins la bancomat, în timp ce a scos o sumă frumușică din cont.

Cristi Pulhac, cu teancul de bani în mână. Cu cine a fost surprins fotbalistul la mare?

Cristi Pulhac și soția sa au mers să se relaxeze pe litoralul românesc. Pentru că vacanța la Mamaia nu este deloc ieftină, sportivul a avut nevoie de provizii în buzunare pentru cheltuielile din vacanță. Cristi Pulhac a fost surprins de paparazzi wowbiz.ro, cărora nu le scapă nimic, fix când s-a apropiat de bancomat. La volanul unui bolid de lux, cum era de așteptat, și însoțit de frumoasa sa soție, fotbalistul a scos câteva sute de lei din cont pentru a avea de cheltuit la malul mării. În mașină l-a așteptat soția sa, care după ce și-au alimentat portofelele au plecat în trombă cu mașina lor de lux.

Cristi Pulhac

Cristi Pulhac și Raluca s-au căsătorit în urmă cu cinci ani. Care este rețeta căsniciei perfecte

Cristi Pulhac și Raluca s-au căsătorit în urmă cu cinci ani. Frumoasa brunetă îi este aproape fotbalistului în orice situație. Ea l-a susținut și atunci când Cristi Pulhac a participat la Exatlon sezon 2. Invitați în emisiunea online wowbiz.ro, cei doi au povestit care este rețeta relației lor și cum reușesc să păstreze flacăra iubirii aprinsă.

"Prima dată ne-am cunoscut la un botez. Eram 15 persoane la masă. Atunci l-am văzut, dar nu am interacționat, nu am vorbit. Mi-a plăcut mult de ea, dar nu mi-a dat impresia că se uită la mine. Peste trei luni ne-am întâlnit pe un bulevard din București. Eu căutam loc de parcare, el se îndrepta către mașină și nu i-am zis nimic, pentru că am crezut că nu mă mai ține minte.

Și îmi bate în geam: "Bună! Ce faci?" Șiam zis că îi ofer locul meu. Am parcat și a vrut numărul de telefon. Inițial nu am vrut să-l dau. Apoi am vorbit.", au povestit cei doi soți.