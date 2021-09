EXCLUSIV Radu de la Puterea dragostei, dezvăluiri despre relația cu Adelina: „Dacă nu a mers cu Adriana...”

In articol:

Radu de la Puterea dragostei a oferit un exclusivitate un interviu pentru emisiunea „Totul pentru Puterea dragostei”, unde a mărturisit ce s-a întâmplat între el și fetele din sezonul patru. Tânărul a fost interesat de Adriana, însă interesul și l-a pierdut după ce a observat că este rece față de el și are alte interese.

„Initial am vrut să fiu în cunoaștere doar cu Adriana, mi-a plăcut de la primii pași în casă pentru că îmi plăcea aspectul ei fizic. Ea este o fire foarte rece și nu îmi dădea de înțeles că mă place și ea la rândul ei și am ajuns să ne contrazicem foarte mult pe tema „tu mă placi, tu nu mă placi” și a ajuns să facă o ambiție în momentul în care am spus că ar avea o relație în afară și s-a pupat cu un copil de 20 de ani din competiție, unul Vlad, și asta m-a cam făcut să îmi pierd interesul, dar și încrederea în ea.

S-a constatat că am avut un date acum vreo două săptămâni cu patru fete și după ce am terminat interviurile m-aș fi pupat cu Adelina și ea a luat chestia asta în serios și de acolo s-a cam dus și încrederea ei față de mine. Au încercat colegii să mă împace făcând un date cu mine și cu Adriana, dar Adelina a venit și s-a frustrat că nu îi mai dau atenție și a arătat toate mesajele cu ea și am pierdut doi iepuri dintr-o lovitură”, a declarat Radu,

în emisiunea prezentată de Cornelia Ionescu.

Rdau și Adelina de la Puterea dragostei [Sursa foto: Captura Video]

Radu de la Puterea dragostei, despre Adriana: „Nu știu ce caută ea”

Concurentul a mărturisit că se află în cunoaștere cu Adelina, pe care a și sărutat-o în competiție.

El a mai adăgat că nu ăi cunoaște intețiile Adrianei și nici nu poate să înțeleagă ce vrea să caute mai exact în competiție. Din acest motiv, el a declarat că a decis să se îndepărteze.

„Dar am ajuns să fiu în cunoaștere cu Adelina și m-am pupat cu ea acum o săptămână în casă. Nu pot să spun mai multe, dar o să fie surprize și bune, dar și rele. (…) Eu sunt mai iubăreț de felul meu și Adelina are buzele cărnoase și mie îmi plac. Că e acid, că nu e, am vrut să văd și eu cum e, dacă nu a mers cu Adriana. (…) Dacă Adriana și-a sacrificat pupicul cu un alt băiat doar pentru ambiție, buzele ei nu prea mai au valoare. Dacă nu faci asta din atracție și o faci din răzbunare, nu prea mai ești atât de importantă pentru mine.

Eu vorbeam cu Adriana până la cinci dimineața pe Instagram și încercam să ne cunoaștem mai bine, iar când intra în casă era cu totul și cu totul altă persoană, tot rece, iar asta m-a făcut pe mine să dau un pas înapoi și să mă întreb de ce face asta, competițional sau să se ridice pe spatele meu, să se afirme? Nu stiu ce caută ea”, a mai spus concurentul, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.