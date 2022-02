EXCLUSIV! Radu și Adelina, primele declarații după finala sezonului 4 Puterea dragostei! Ce sentimente îi încearcă pe marii câștigători ai show-ului fenomen?

In articol:

Radu și Adelina sunt în culmea fericirii, după ce au devenit câștigătorii sezonului 4 Puterea dragostei și au primit fiecare câte un cec în valoare de 10.000

Radu și Adelina, primele declarații în calitate de câștigători

de lei. Deși mulți au pus la îndoială autenticitatea sentimentelor dintre ei, cei doi au demonstrat că se iubesc cu adevărat și i-au convins și pe telespectatorii care i-au votat în număr mare și i-au scos învingători.

După multe luni de muncă și ambiție, Radu și Adelina sunt marii câștigători ai show-ului fenomen Puterea dragostei! Imediat după finală, cei doi au fost prezenți în platoul WOWbiz.ro, unde și-au spus primele impresii atât despre competiție și au oferit prima reacție după ce au devenit câștigători.

"Am avut foarte mari emoții, încât nici nu mai puteam să vorbesc. Am fost foarte fericită și în sinea mea am simțit că o să se întâmple așa și că o să fim amândoi câștigători.(...) Nu pot să spun că mi-a fost ușor, doar că știam că el e cu totul altă persoană și nici eu nu înțelegeam de ce se comportă așa de multe ori. Dacă se întâmpla ceva, punea imediat la suflet și chiar dacă unii concurenți făceau fix să îl enerveze, el le dădea fix de voiau.", a declarat Adelina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Mulți dintre colegii lor de competiție le-au contestat relația și sentimentele, dar Radu și Adelina au demonstrat că fie că se află în casă, fie afară, se iubesc și formează un cuplu real și nu doar de fațadă.

"De când am ieșit din competiție, am stat împreună mereu, până astăzi și o să stăm în continuare.", a mai spus Adelina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Radu, câștigătorul Puterea dragostei, sezonul 4: "Nu merita niciunul să câștige din casa aia"

Radu a participat și în sezonul 3 Puterea dragostei, însă, nu a avut atât de mult succes și noroc în dragoste, precum în sezonul 4, unde a câștigat titlul de favorit și a întâlnit-o pe Adelina, de care s-a îndrăgostit iremediabil. Acesta a precizat, în exclusivitate, cum se simte după ce a câștigat competiția.

"Nu mi-a fost teamă de nimeni! După părerea mea, consider că nu merita niciunul să câștige din casa aia, pentru că nu au arătat nimic. Până la urmă tematica emisiunii este dragostea, chiar dacă o arăți într-un mod plăcut sau mai neplăcut, dar până la urmă, asta se promovează, nu ceartă, scandal și bătăi.", a spus Radu, pentru WOWbiz.ro

De asemenea, Radu a vorbit și despre parcursul relației cu Adelina, de la început și până în prezent, de momentele plăcute, dar și cele mai puțin plăcute, atunci când îi provoca iubitei lui stări de gelozie.

"La început, sincer, când m-am combinat cu ea, nu am avut încredere în ea. Am luat relația ca pe o joacă. Mă jucam și cu alte fete, cu Antonia, Daniela, Adriana. Nu cred că i-am dat motive reale să fie geloasă, doar când am pupat-o pe Antonia forțat, că să îi dau peste nas cu niște fapte.", a mărturisit Radu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Radu și Adelina au planuri mari împreună, după terminarea competiției, semn că se iubesc cu adevărat, iar premiul pe care l-au câștigat i-au făcut foarte fericiți. Radu ne-a povestit pe cine a sunat prima dată, imediat după ce a aflat că este câștigătorul sezonului 4, Puterea dragostei.

"Imediat după ce am câștigat, i-am sunat pe mama și pe tata și le-am spus că nu am câștigat, că am vrut să le văd reacția. Au fost fericiți pentru mine, dar și mai fericiți că a câștigat Adelina.", a mai declarat Radu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.