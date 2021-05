EXCLUSIV Raluca Marina „Plușica” de la Puterea dragostei a dat vestea cea mare: „Mă pregătesc de cununia civilă”

In articol:

Raluca Marina, cunoscută drept fanii de la Puterea dragostei drept „Plușica”, a trecut printr-o schimbare spectaculoasă. Tânăra a slăbit și și-a schimbat culoarea părului, fiind acum brunetă. Invitată în emisiunea prezentată de Bianca Comănici și astrologul Ana Maria Ticea, Plușica a vorbit despre schimbările care au avut loc în viața ei în ultima perioadă.

Plușica de la Puterea dragostei este foarte fericită, după ce a cunoscut un bărbat alături de care vrea să își petreacă tot restul vieții. Bruneta a mărturisit că relația celor doi merge foarte bine și vor să se căsătorească în acest an. Ana Maria Ticea, astrologul WOWBIZ, i-a transmis că anul acesta ar putea avea mai mult decât o nuntă. Astrele îi rezervă Ralucăi Marin că ar putea deveni mămică în acest an.

„Foarte multe balanțe se vor căsători și vor face un copil în acest an și se bucură de popularitate. E un an foarte benefic”, a declarat Ana Maria Ticea.

„Am o relație stabilă, dar nu chiar să mă căsătoresc sau să fac copil acum. Dar, dacă mă cere, de ce nu. Îmi doresc, de ce să mint. Mă pregătesc de cununia civilă. Doamne ajută, să fie de bine. Iubesc foarte mult copiii, dar trebuie stabilitate mare. Mă simt bine când am o relație stabilă și când sunt în armonie și pace.

Partenerul meu e balanță. Facem totul împreună, absolut tot. Ne înțelegem din priviri. Am plan să fac un credit pentru o casă, îmi doresc foarte mult un copil”, a dezvăluit Raluca Marina, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Plușica de la Puterea dragostei, confundată cu Bianca Comănici

Raluca Marina a mărturisit că este din ce în ce mai des confundată cu Bianca Comănici de persoanele necunoscute. De când a slăbit și s-a vopsit brunetă, multe persoane susțin că cele două arată precum două surori acum.

, i-a transmis Plușica prezentatoarei Bianca Comănici. Ea a mărturisit că a slăbit 13 kilograme în patru luni de zile, iar apropiații i-au recomandat să meargă să facă niște analize.

„Mancati de cate ori va e foame, doar aveti grija la cantitate si la ce mancati. Eu nu prea sunt un exemplu! Nu am procedat prea bine ca am continuat sa mananc mancare nesanatoasa. Nu am renuntat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food. Eu nici nu mai mancam seara. Atunci cand m-am apucat de slabit nu mai mancam seara, iar eu paine oricum nu mananc.

Am primit intrebari cu ce pastile am luat, dar eu nu vreau sa vi le recomand pentru ca nu stiu ce e bun pentru voi, nu sunt doctor. Legat de sport! Nu am facut sport, nu sunt genul! Dar sunt sigura ca m-ar fi ajutat si mai mult! Am slabit in jur de 13 kilograme in patru luni. Aveam undeva la 64, acum am 50”, a declarat Raluca Marina, pentru WOWBIZ.ro.