EXCLUSIV! Roman și Nadina au condus timp de 50 de ore, fără somn, ca să evadeze din Ucraina: „Am avut opt oameni în mașina noastră”

Herson este unul dintre orașele cucerite deja de forțele ruse. Cei mai mulți ucraineni nu mai pot părăsi orașul pentru că, după cum a indicat și primarul din Herson, Rusia nu vrea să negocieze un coridor verde pentru evacuarea cetățenilor.

Nadina: „Zilnic este bombardat ceva.”

Rezistența ucraineană a pierdut miercurea trecută lupta în Herson și, de atunci, locuitorii încearcă să le facă viața grea soldaților ruși care patrulează orașul. Imaginile cu protestele din Herson au devenit virale pe internet și situația devine tot mai tensionată, mai ales pentru că armata rusă nu vrea să le permită ucrainenilor să părăsească orașul în siguranță.

Familia Nadinei și a lui Roman, alături de prietena lor Yevgenya, se numără printre cei care au avut șansa să fugă din Herson pe ultima sută de metri. După zile de condus cu frică și nesomn, grupul lor a ajuns în București, la Amabasada Ucrainei, unde vor să-și rezolve documentele de călătorie.

„Venim din Herson. Situația este dificilă acolo. Ținem legătura cu familia și cu prietenii în fiecare zi. Este dificil, pentru că, zilnic, este bombardat ceva. Se ascund în apartamente sau în subteran. Am ajuns în România în urmă cu trei zile. Am ajuns aici cu mașina. Am plecat din Herson, după am trecut prin Nikolaev, Odesa, Moldova și am ajuns în România. A fost un drum foarte dificil. Drumul este bun, dar este dificil pentru că nu am dormit”, le-a spus ușurată Nadina jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Roman: „Am condus timp de 50-55 de ore și am dormit doar o oră.”

Între Herson și vama Albița sunt aproximativ 500 km, ceea ce ar însemna un drum de 8 ore cu mașina. De teamă să nu fie prinși pe drum, Roman și Nadina au condus pe drumuri lăturalnice, mai sigure, și, cu tot cu dificultățile pe care le-au întâmpinat în Nikolaev, Odessa și la graniță, aproape că n-au apucat să închidă deloc ochii în două zile de mers.

„(Roman) Am avut opt oameni în mașina noastră. (Nadina) În Moldova, nu am avut o casă sau un apartament unde să putem dormi, așa că am mers către România. (Roman) Nu am dormit timp de 50-55 de ore și am condus încontinuu. (Nadina) Nu am avut probleme pe drum, dar ne-am oprit să dormim doar o oră. Suntem cu copiii după noi. Cel mic are 4 luni, ceilalți au 2 și 5 ani. Avem nevoie de documente și de aceea suntem la ambasadă. Mici probleme, dar suntem ok acum cu documentele. Ne vor rezolva problema pe loc, astăzi”, le-au mărturisit Roman și Nadina jurnaliștilor WOWbiz.ro.