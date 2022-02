EXCLUSIV! Romanița Iovan, prințesa Brianna și Blanche nu au fost invitate la lansarea de carte a lui Irinel Columbeanu! Nu o să îți vină să crezi motivul: "Consider că trebuie respectată instituția căsătoriei"

In articol:

Irinel Columbeanu a lansat cel de-al doilea volum din trilogia "Istoria unui vehement".

De ce nu le-a mai chemat Irinel Columbeanu pe Romanița Iovan și prințesa Brianna, la lansarea celui de-al doilea volum al său?

"Apofenia?" surprinde, în prim-plan, momentele cele mai savuroase și intime petrecute alături de fosta lui soție, Monica Gabor, dar și alte femei cu care s-a iubit înainte de aceasta, cea mai cunoscută fiind Gabriela Ciobică, alias Blanche.Alte subiecte intrigante despre care vorbește sunt căsătoria, venirea pe lume a Irinei și botezul, unde îl pomenește și pe Patriarh, care l-a criticat pentru petrecerea prea fastuoasă pe care a organizat-o.

Irinel Columbeanu și reporter WOWbiz [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Irinel Columbeanu a avut alături, la evenimentul de lansare a celui de-al doilea volum din trilogia pe care a scris-o, persoane dragi, prieteni apropiați și multă presă. Însă, au lipsit multe fețe pe care eram obișnuiți să le vedem lângă fostul afacerist.

Printre acestea se numără Monica Gabor și Irinuca, care l-au susținut moral din America.

La lansarea trecută, alături de Irinel Columbeanu, au fost prezente și Romanița Iovan și prințesa Brianna, însă de data aceasta nu și-au mai făcut apariția, nu pentru că nu ar fi vrut, ci pentru că nu au fost invitate. Irinel Colmubeanu a dezvăluit motivul pentru care nu le-a mai chemat, argumentându-și afirmațiile.

"De data asta nu le-am mai invitat pe Romanița și pe prințesa Brianna. Am vrut să rămân coerent cu mine însumi, în sensul de a invita predominant personaje din respectivele volume, aici nefiind cazul.", a declarat Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De ce nu a invitat-o Irinel Colmbeanu pe Blanche la lansarea celui de-al doilea volum al său?

Irinel Columbeanu [Sursa foto: WOWbiz.ro]

În ceea ce privește personajele cărții, nici acestea nu au avut prezență completă. Se pare că Irinel Columbeanu nu le-a invitat pe toate, nici măcar pe unul dintre personajele principale și anume Gabriela Botezat pe atunci, ulterior după ce s-a căsătorit, Ciobică, cunoscută în presă drept Blanche. Fostul milionar și-a motivat alegerea, cu afirmații uimitoare.

"Nu pot să invit toate personajele, că altfel nu am mai avea loc în sala aceasta. Nu a primit o invitație oficială, pentru că este măritată, iar soțul ei este judecător. Nu că aș avea vreo problemă cu acest lucru, dar eu consider că trebuie respectată instituția căsătoriei și ar fi fost nelalocul ei ca eu să fi lansat vreo invitație. Așa am considerat eu și consider în continuare. E interesant de citit în carte cum a ajuns să fie cunoscută așa și cine sunt nașii ei. Nu știu dacă mulți știu, dar Romanița este unul dintre nașii Gabrielei, eu fiind celălalt.", a mărturisit Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.