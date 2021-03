EXCLUSIV Romina, dezvăluiri incendiare! Mellina de la Survivor România, îndrăgostită de Marius?! „A sărit în brațele lui”

In articol:

Romina aruncă bombe după bombe. Invitată în emisiunea Ștafeta Mixtă, fosta războincă de la Survivor România 2021 a făcut niște declarații incredibile.

Mai devreme, la Teo Show, Romina a șocat pe toată lumea după ce a povestit că Andrei Dascălu și-a schimbat opinia despre Roxana Ghiță, cu care s-a și sărutat la un moment dat pe plaja din Republica Dominicană și despre care spune acum că nu ar fi vrut să aibă vreo relație de vreun fel, ba mai mult, consideră că aceasta ar fi fost în stare să fie și cu alți bărbați în timp ce era cu el. Se pare că Andrei i-ar fi făcut subtil avansuri chiar ei, cu puțin timp înainte ca Romina să fie eliminată din competiție. Acum, fosta războinică povestește că Mellina, una dintre cele mai discutate concurente de la Survivor România 2021, i-ar face avansuri, tot subtil, lui Marius!

Romina

Mellina a încercat să-l seducă pe Marius?! „Î și desfăcea picioarele să facă genuflexiuni și se apleca într-un stil mai lasciv”

Jocuri de culise, alianțe secrete și, mai nou, idile nebănuite! Romina a observat, în cele trei luni cât a stat în Republica Dominicană, că Mellina încerca să stea cât mai mult în preajma lui Marius, ba chiar încerca să-i atragă atenția prin orice mod. Fosta războinică povestește că a început să făcă exerciții fizice, într-un costum de baie „minuscul” chiar în fața lui Marius.

Romina este de părere că Mellina îl place pe războinic și își folosește toate armele din dotare pentru a-l face să o observe.

„Erau si alte faze. Stăteam si cu Sindy și cu Marius mai mult, fiind mai noi in competitie. Si observam că Mellinei îi plăcea foarte mult de Marius si incerca sa se bage in toate discutiile. Cand a venit Mariu a sarit in bratele lui. La jocuri si in camp facea tot felul de chestii. Noi eram acolo in cabana si mai discutam, nu barfeam, si venea Mellina. Ea in ultima perioada s-a pus sa faca genuflexiuni si fandari si era doar intr-un costum de baie minuscul si venea sa in fața, își desfăcea picioarele să facă genoflexiuni și se apleca asa intr-un stil mai lasciv. Și nu era doar atunci. Cand stateam langa cabana, acolo unde manca, direct acolo in fața se găsea să își facă genoflexiunile, în fața noastră.

Îi dau un ghiont lui Marius si zice „ce să mai...”. Nu mai avea nici el ce să mai zică.

Musty și Mellina erau apropiați, dar nu este ce s-a spus. Mi se părea o relatie ca frate-soră. Mi se părea că ea îl plăcea pe Marius. Pe mine mă amuza când venea și făcea genuflexiunile și fandările chiar acolo în fața lui. Îi mai intreba pe băieți dacă le face corect, îi mai ziceau și Starlin și Andrei. Maria a inceput să facă și ea în ultima perioada. Am făcut și eu, dar faceam in cabana, nu în fața nimanui”, a declarat Romina la Ștefeta Mixtă, în urmă cu foarte puțin timp.

Cât de mult s-au apropiat Romina și Marius

Romina a stat foarte mult alături de Marius după ce a ajuns la Survivor România, timp în care s-au apropiat destul de mult. Ba chiar, la un moment dat, Romina i-a spus exact ceea ce crede depre el și anume că este un bărbat frumos, iar el i-a întors complimentul. Fosta războinică îl vede pe Marius în marea finală și îi ține pumnii strânși să căștige competiția. Aceasta chiar își dorește să păstreze legătura cu el, după ce acesta se va întoarce în România!

„Marius era un barbat frumos. Știe și el, i-am spus. Și el a zis că-s drăguță și atât.(...) Eu o sa păstrez legătura cu el amicală, să nu se inteleagă altceva acum. Ce se intamplă după, nu stiu să-ți spun acum”, a mai spus Romina.