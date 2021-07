EXCLUSIV Roxana Ghiță și Andrei Dascălu, prima apariție împreună! Cei doi războinici formează un cuplu: ”Dacă nu era fostul, ne cuplam mai repede”

Roxana Ghiță și Andrei 14:16, iul 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

Roxana Ghiță și Andrei, prezenți pentru prima dată împreună! Cei doi războinici de la Survivor România 2021 au făcut declarații incendiare despre relația lor amoroasă. Sunt împreună oficial doar de câteva zile, însă par mai fericiți ca niciodată.

Roxana a povestit cum l-a cunoscut pe Andrei, finalistul de la Survivor România 2021.

Roxana Ghiță: Este ceva nou. Prima și prima data eram in aeroport, m-am dus la el sa stau cu el. Dupa la hotel a stat separat, nici macar nu a stat in camere cu noi.

Andrie: Eu fiind rezerva nu am putut sa stau cu ei in grup, ei normal nu trebuiau sa ma cunoasca pe mine. Eu am incercat sa fiu mai retras. Cu Roxana nu ma stiam, cu multi dintre ei nu ma stiam. Am zis sa stau mai retras. Am fost invitat sa ma duc sa stau cu ei, am schimbat dou trei vorbe la hotel cand am ajuns si acolo ne-am cunoscut putin.

Roxana Ghiță și Andrei

Rox: Am avut o discutie putin, despre zodii. I-am zis ca cea mai lunga relatie a mea a fost cu un Rac.

Andrei: Și cea mai lunga relatie a mea a fost cu o fecioara. N-a fost o discutie lunga, am schimbat doua trei vorbe si cam atat. Stiam ca o sa intru in competiție si am simtit ca ceva o sa se intample. Am stiut ca o sa ma inteleg bine cu ea si-n competiție.

Rox: Nu am avut nicio relatie in competitie sau asa ceva. Cand a venit Andrei, toata lumea mi-a zis ca mi s-a schimbat vibe-ul. Treceam printr-o perioadă grea, Marilena plecase, erau certuri in camp...si a venit Andrei. Tot il asteptam pe Andrei si dupa nu a intrat Andrei. Stiu ca atunci cand a intrat chiar m-am bucurat pentru ca noi aveam nevoie de intariri la baieti.

Roxana Ghiță a povestit despre cum a simțit primii fiori ai dragostei. Războinica nu s-a așteptat nicio clipă ca și Andrei să aibă o atracție față de ea.

Roxana: Credeam ca e doar din partea mea si nu voiam sa par dubioasa. Eram dupa atata timp in jungla, nu ma mai conectasem cu niciunul dintre colegii mei.

Andrei: N-a fost un prim pas. Noi ne-am inteles foarte bine. Mi-am dorit ceva mai mult, dar nu in competitie. Am zis ca daca ma inteleg bine cu Roxana sa continuam la fel in competitie, iar cand iesim daca o sa fie sa ne intelegem la fel, o sa vedem ce o sa fie.

Andrei: Imediat dupa acel sarut, la scurt timp ea a parasit competitia. Din discutie in discutie, am mers pe plaja si s-a intamplat. Nici nu pot sa explic. S-a intamplat. Chiar daca am zis ca nu vreau o relatie sau ceva...ea a plecat acasa la scurt timp. Daca nu ar fi plecat, exista posibilitatea sa se intample ceva mai mult.

Roxana: Nu stiu, mergeam mereu pe plaja si vorbeam despre prieteni, viata de acasa, situatiile din competitie. Nu a avut neaparat discutii...A fost foarte natural. A fost doar unul.

Roxana Ghiță și Andrei

Roxana Ghiță, geloasă pe Maria Chitu?!

Roxana Ghiță a povestit, în eclusivitate pentru Ștafeta Mixtă, despre un moment de la unificare în care Andrei și Maria de la Războinici au avut un moment de apropiere. Fosta concurentă de la Survivor a recunoscut că a curprins-o gelozie în acele clipe, chiar dacă ea nu este o persoană geloasă de fel.

Roxana: Au venit foarte multe persoane in echipa razboinicilor. Stiu ca a fost la unificare, un gest, cand i-a dat parul dupa ureche Mariei. Cu Andrei ma simt destul de geloasa, eu nu sunt geloasa. Maria cred ca i-a incheiat un nasture.

Andrei: Da, a fost un gest. Ma bucur ca ea a zis ca nu este o persoana geloasa. Nu avea de ce sa fie geloasa, a fost un gest involuntar. A fost doar un gest, fara sentiment fara nimic.

Roxana: Nu ma asteptam sa-mi placa de Andrei in continuare, ca stie toata lumea ca aveam o relatie. Totusi, dupa atatea luni, aveam o energie. Am vorbit in Republica Dominicană.

Roxana Ghiță și-a lăsat iubitul pentru Andrei de la Survivor

Războinica ne-a mărturisit că a încheiat relația cu iubitul ei pentru a fi cu Andrei de la Survivor România 2021. Cei doi au avut o conexiune aparte la care nu au putut renunța. Așa că, Roxana a preferat să-și asculte inima și să încerce o relație cu Andrei.

Andrei: Mi-a spus cand a ajuns in Dominicana ca a simtit ceva. M-am bucurat ca ea a venit acolo. Nu mi-am dorit ceva in competitie, am asteptat sa iesim sa vedem daca se intampla ceva si s-a intamplat. S-a impacat cu fostul ei cand a ajuns acasa. Am inteles situatia. Daca nu era cu fostul, ne cuplam mai repede.

Roxana: Rațional, nu am simtit ca trebuie sa ma despart de prietenul meu. Dar a fost ceva energetic, sufleteste care m-a atras de Andrei. Sunt sigura ca este alegerea potrivita. Cand ne-am intors din Vama, ne-am despartit.

Andrei: Eu n-am fortat-o sa se desparta de fostul ei, ma bucura cand imi spunea ca se gandeste la mine.