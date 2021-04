EXCLUSIV! Simona Hapciuc a pus ochii pe un fost concurent din Republica Dominicană: „Ar fi bărbatul perfect pentru mine”

In articol:

Simona Hapciuc a fost una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor România 2021. Faimoasa a părăsit competiția, după ce a fost nominalizată de coechiperii ei.

Blondina regretă că a plecat atât de devreme din competiție și este sigură că ar fi putut da mult mai mult pe traseu, poate chiar să ajungă până în marea finală.

La aproape două luni de la plecarea ei din emisiune, Simona Hapciuc a fost invitată la emisiunea „Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Alex Mihei, unde nu a fost singură. Blondinei i s-a alăturat și fostul concurent de la Exatlon, Yamato. Cei doi au fost foarte entuziasmați să se întâlnească și au dat de înțeles că se simt foarte bine în compania celuilalt.

Yamato: Suntem încântați că ne cunoaștem și noi.

Simona: Eu sunt puțin emoționată, nu prea pot să ma apropii de el, îl stiu de pe Instagram. Sunt puțin mai rezervată.

Yamato: Si eu sunt mai rezervat, nu pot să mă uit spre Simona că îmi atrage atenția tatuajul cu trandafirul.

(n.r.- tatuajul de pe coapsa Simonei Hapciuc)

Simona Hapciuc și Yamato, flirturi în direct [Sursa foto: Captura Video]

Simona Hapciuc și Yamato sunt amândoi singuri, iar cei doi au părut foarte interesanți unul de celălalt. Întrebați de Bianca Comănici cum arată partenerul ideal în viziunea fiecăruia, Simona Hapciuc și Yamato s-au descris unul pe celălalt.

Bianca Comănici: Ce fel de partener vă doriți? Ce femeie îți dorești tu lângă tine? Mă gândesc că poate vrei o femeie la fel ca tine.

Yamato: În cazul ăsta, dacă ai presupune, Simona ar fi cea mai bună opțiune.

Pentru mine femeia ideală trebuie să arate bine. Aș fi ipocrit să spun că sufletul contează, prima dată văd ochii, apoi inima. Să nu fie geloasă, să înțeleleagă că sunt sportiv și sportivii sunt plecați des. Nu e neapărat să fie sportivă, dar e important pentru ea. Trebuie să rezonez, cu persoana respectivă, asta e cel mai important.

Simona Hapciuc: Stau singură și tot singură vreau să rămân. Dacă ar fi să fie un bărbat ideal, ar fi Yamato, pentru că este sportiv și este plecat des de acasă, ar fi bărbatul perfect pentru mine.

Simona Hapciuc de la Survivor România și Yamato de la Exatlon[Sursa foto: Captura Video]

Simona Hapciuc de la Survivor România, criticată pentru vestimentația purtată pe trasee: „M- am dus sa mi etalez...”

Simona Hapciuc i-a impresionat pe telesectatori prin performanțele ei fizice în competiția Survivor România 2021. Cu toate acestea, Faimoasa a primit foarte multe critici pentru vestimentația pe care a purtat-o pe trasee. Invitată în cadrul emisiunii Teo Show, antrenoarea de fitness a răspuns tututror criticilor.

„Se ia lumea de costumul meu de baie, ei zic ca eram singura in costum de baie. Toate fetele aveam costume de baie si multa lume zice ca m am dus sa mi etalez.... si sanii. Eram in costm de baie, tura următoare îmi iau costum de schi. Mi se mai spune ca nu trebuia sa ies din punct de vedere sportiv si apreciez asta. Va multumesc tuturor ca ati vazut lucrul acesta”, a explicat Simona Hapciuc, la Teo Show.