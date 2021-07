EXCLUSIV Sindy, dezvăluiri despre relația cu Albert Oprea: „Mă plăcea si voia să...”

Albert Oprea și Sindy 00:03, iul 22, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Sindy și Maria Hîngu au fost invitate în emisiunea „Ștafeta mixtă”, unde au făcut dezvăluiri nemaiștiute despre concurenții din echipa Războinicilor. Întrebate de Albert Oprea, unul dintre concurenții preferați din echipa albastră. Ele au vorbit atât despre fizicul lui, cât și despre caracterul său.

„Cu Albert nu as ramane pe o insula nicaieri pentru ca nu as avea niciun subiect pe care sa il discut, decat sa ne discutam vietile noastre, pentru ca atat putem discuta. N-are vreun fizic sau… Albert a observat abia după o lună jumate că sunt mai înaltă decât el, când am spus eu că am 1,75 m. La început comunicam, vorbeam, nu aveam nicio problema, dar chestii asa…”, a declarat Maria Hîngu.

Sindy, în platoul WOWbiz.ro [Sursa foto: Captura Video]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Sindy, dezvăluiri uluitoare despre Albert Oprea: „Voia să se combine cu mine”

Sindy a dezvpluit, în platoul WOWbiz.ro, că a simțit că Albert Oprea a plăcut-o. Războinica i-a dat de înțeles că nu vrea nimic mai mult cu colegul ei, în afară de o relație de prietenie.

Citeste si: Albert Oprea, dezvăluiri fără perdea despre foștii Războinici! „Nu port dusmănie, dar nu rezonez cu ei”

„Noi ne-am inteles bine, este foarte inteligent, gandeste tot timpul si asta mi-am dat eu seama dupa privire. Stiam eu ca gandeste tot timpul. Dar, daca ma intrebati daca m-as cupla cu el sau daca ma atrage fizic, nu este genul meu. Nu a fost nimic intre noi, doar o relatie de prietenie, ne-am inteles foarte bine.

Eu cred că mă plăcea si voia să se combine cu mine. La început, cand am intrat eu in competitie, Albert arăta ok, dar după s-a îngrășat și s-a schimbat foarte mult. S-a schimbat si la față foarte mult. Cand ma uitam de acasa, la televizor, era drăguțel. Dar ma gandeam că este mai intalt. Mie imi plac bărbatii mai inalti totusi. Nu m-am simtit atrasă de el, dar simteam că el mă place. Nu i-am spus nimic, i-am dat de inteles că eu nu îl plac.

Prima data cand am ajuns acolo mi-a spus „Sindy, eu ti-am făcut patul deja langa mine” și eu i-am spus „Multumesc, Albert, esti foarte dragut si de treaba”. Și dupa m-am mutat langa fete, am vrut să dorm lângă fete”, a recunoscut Sindy.