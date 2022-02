EXCLUSIV! Sofia Vicoveanca, în lacrimi după ce Ucraina a fost atacată de ruși! Artista a mai trecut prin război: "Retrăiesc totul. Lacrimile celor care acum suferă să știți că sunt împreună cu ale mele"

In articol:

Sofia Vicoveanca este una dintre emblemele muzicii populare românești. Aceasta este întâmpinată cu ropote de aplauze oriunde cântă, melodiile pe care le-a lansat de-a lungul timpului reprezentând adevărate opere autentice, apreciate de publicul larg.

Îndrăgita interpretă de muzică populară și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor wowbiz.ro și a plâns, retrăind clipele din copilărie când a fost refugiată cu mama sa. Sofia Vicoveanca s-a născut la Toporăuți, în apropiere de orașul Cernăuți (astăzi în Ucraina). Avea doar doi ani când când tatăl ei a fost luat prizonier de către sovietici, după anexarea Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică. După ce acesta a fost închis în lagăr, ea şi mama ei au fost nevoite să plece în coloana de refugiaţi. În aceste clipe în care ucrainenii sunt disperați, după atacurile rusești, Sofia Vicoveanca retrăiește momentele sale din copilărie și este cu sufletul alături toți cei care trăiesc acum o dramă.

Sofia Vicoveanca, profund afectată de războiul din Ucraina

În spatele succesului fabulos al Sofiei Vicoveanca stă o poveste de viață dramatică. Copilăria cântăreței a fost profund marcată de greutăți, cele mai grele momente pe care le-a trăit fiind din perioada anexării Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică, când familia ei a fost chinuită

de foamete și secetă. Sofia Vicoveanca a stat de vorbă cu echipa WOWbiz.ro și a povestit despre trecutul său tragic, dar și ceea ce se întâmplă acum, în Ucraina.

"Când m-a luat mama în brațe și ne-am refugiat, nu am amintiri, nu aveam decât doi ani. Dar apoi, a venit tatăl din prizonierat de la ruși. Acum retrăiesc toate momentele de amar de jale, cu încărcătura mamei mele. Numai ea știe că toată bruma muncii adunate de-o viață a rămas acolo. A venit, eram mică, m-a luat în brațe, a luat ceva merinde, schimburi, dar nu a uitat să își ia cămașa și basmaua de mireasă. Ce i-o fi spus sufletul ei atunci, nu știu. Pe mine mă încarcă. Eu trăiesc cumplit și mă mai rog la Dumnezeu să oprească setea și foametea și să întindă teritoriile, să se gândească la amarul oamenilor. Mereu zic așa "Doamne, facă-se Voia Ta", că El hotărăște tot. Este foarte trist și sufletul meu plânge alături de cei care acum trăiesc vremuri pe care le-am trăi și eu și mama mea.", a declarat Sofia Vicoveanca, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Sofia Vicoveanca nu s-a putut abține și a bufnit-o plânsul, în timpul discuției cu WOwbiz.ro. După o viață în care a trecut prin multe și a avut parte de experiențe grele, artista își dorește doar ca ceilalți oameni săp nu trăiască lucrurile dificile pe acre le-a trăit ea.

"Acum retrăiesc totul. Poate că dacă nu s-ar fi întâmplat din evenimentele acestea urâte care decurg acum, nu aș fi atât de afectată, dar nu am putere să fac nimic. Domnul hotărăște fiecare clipă și mă rog neîncetat, El poate face minuni. Lacrimile celor care acum suferă să știți că sunt împreună cu ale mele. Mă rog pentru liniștea lor, pentru pace, nici nu am putere să mai spun ceva. Dumnezeu să îi ajute să nu trăiască vremuri grele, dar de fapt le trăim.", a mai spus Sofia Vicoveanca, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce rude mai are Sofia Vicoveanca în Ucraina

Vizibil afectată de ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina, Sofia Vicoveanca a vorbit și despre rudele ei, din acea zona în care s-a născut și anume Toporăuți, o localitate în apropiere de Cernăuți. Cu durere în glas, cântăreața de muzică populară a spus dacă mai are sau nu rude acolo și ce mai știe despre ele.

"Nu mai am rude în Ucraina. Am avut-o pe sora tatălui meu, care m-a și botezat, dar s-a stins din viață acum câțiva ani și verișori care s-au împânzit prin lume. Nu am mai ținut legătura pentru că așa erau vremurile, nu aveam voie să comunicăm.", a mărturisit Sofia Vicoveanca, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.