Colegii noștri au reușit să intre în zona roșie, acolo unde sunt internați pacienții cu coronavirus aflați în stare gravă. Cum sunt tratați de cadrele medicale și cum arată cu adevărat războiul împotriva acestui virus periculos, vedeți acum, într-un material filmat în exclusivitate.

Aproape 30 de minute: atat dureaza echiparea cadrelor medicale care intra in zona rosie a Spitalului Victor Babes din Timisoara, pe terapie intensiva. O mica neatentie poate compromite tot personalul medical, asa ca medicii si asistentele se ajuta unii pe altii ca sa-si puna combinezoanele, inainte de a ajunge la bolnavi.

Pacientul din imagini, infectat cu coronavirus, are 47 de ani si poate spune ca s-a nascut pentru a doua oara. In urma cu cateva zile a ajuns in stare grava la Spitalul de boli infectioase din Timisoara. Pentru el, medicii de aici au facut minuni: ”Ma simt foarte bine, dupa tot ce s-a intamplat aici, m-am descurcat destul de profesionist, este totul ok, este totul super”.

Sedintele de dializa la care a fost supus au fost parca mai grele ca niciodata, insa speranta pe care acest pacient a vazut-o in ochii medicilor i-a dat curajul sa lupte.

In aceasta sectie moartea pandeste la orice pas, insa specialistii fac eforturi uriase pentru a salva vietile pacientilor, indiferent de varsta lor. Aici orice minut si orice imbunatatire in starea pacientului este un semn ca munca lor nu este in zadar.



De la inceputul epidemiei si pana in prezent aici pe terapie intesiva a spitalului Victor Babes din Timisoara au fost internati 16 pacienti. Doi s-au videncat si au plecat acasa, 8 au decedat, iar alte 6 persoane lupta acum intre viata si moarte.