EXCLUSIV. Sute de locuri de muncă vacante pentru români în Europa! Cerințele angajatorilor străini pentru cei care vor să lucreze peste hotare

In articol:

Românii care își doresc să muncească peste hotare, dar nu o fac de frica angajatorilor străini care-i recrutează pe internet ori prin diferite metode, au acum șansa să fie ajutați de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Pe lângă locurile de muncă vacante la noi în țară, ANOFM transmite și faptul că există sute de job-uri pentru românii, care vor să lucreze peste hotare.

Așadar, există aproape 700 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European. De precizat este faptul că EURES, lansată în 1994, este o rețea europeană de cooperare a serviciilor de ocupare a forței de muncă, menită să faciliteze libera circulație a lucrătorilor.

Sute de locuri de muncă vacante pentru români în Europa! [Sursa foto: PixaBay]

Ce locuri de muncă sunt vacante în UE pentru români

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 674 de locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Citeste si: Bijuteriile pe 4 roți ”uitate” în Iași, după războiul din Ucraina. Aeroportul, expoziție în aer liber. Un Rolls Royce Wraith este vedetă (FOTO)- bzi.ro

Citeste si: Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, provocat în direct de Dana Chera să mănânce un baton cu greieri! „Aveți curaj să mâncați cu mine?!”

Norvegia – 85 locuri de muncă pentru: muncitor piscicol, Mecanic biciclete, schelar, Mecanic auto,

Malta – 2 locuri de munca pentru: Inginer de sistem in informatica,

Germania- 253 locuri de muncă pentru: Tehnician dentar, Taietor de carne si lucrator in productie,

Olanda – 65 locuri de muncă pentru: fizioterapeut, conducator auto transport rutier de marfuri, electrician in industria petrochimica, sudor, electrician in constructii, muncitor, lucrator in pepiniera, Culegator capsuni,

Polonia- 12 locuri de munca pentru: Lacuitor/vopsitor, Strungar/frezor, Sudor MIG/MAG sau gaz, LACATUS, OPERATOR CNC,

Finlanda – 57 locuri

de munca pentru: lucrator in ferma de vite de carne, personal curatenie, lucrator in metal/ sudor, mecanic caroserie auto, muncitor asamblare- industria tehnologica,Elvetia- un loc de munca pentru: chirurg plastician,Franta- 34 locuri de munca pentru: Culegator sparanghel, muncitor in agricultura (culegatori de capsuni si mazare), Tehnician controlul calitatii, Tehnician de producție în industria farmaceutică, Farmacist, Sudor, Mecanic utilaje agricole,Danemarca- 165 locuri de munca pentru: Lucratori in agricultura- culegatori de mazare in Danemarca, Lucratori in agricultura- culegatori de mazare in Portugalia.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES