EXCLUSIV! Vei fi chemat în armată dacă războiul trece granița? Virgil Bălăceanu, general în rezervă: „Avem nevoie să refacem rezerva armatei României”

În condițiile în care dincolo de granițele noastre este război, guvernul a urgentat proiectul inițiat în urmă cu doi ani de Ministerul Apărării Naționale (MApN). Acesta ar urma să aducă o serie de amendamente la prevederile Legii 446/2006.

Virgil Bălăceanu, general în rezervă: „Amendamentele nu au legătură cu Ucraina.”

Virgil Bălăceanu, general în rezervă al Armatei Române [Sursa foto: Facebook]

Proiectul de lege a fost elaborat de MApN în colaborare cu MAI (Ministerul Afacerilor Interne) și va intra în vigoare abia după ce va fi votat în Parlament.

Acesta va aduce completări la procedura de recrutare a cetățenilor încorporabili. Astfel, în caz de război, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani vor face parte din rezerva generală a Armatei Române. Următoarele categorii vor intra în serviciul militar la nevoie: elevi, studenți, militari și studenți ai Academiei de Poliție.

„Legea pregătirii populației pentru apărare este amendată. Aici apar niște amendamente care țin și de asigurarea resurselor umane la Legea 446/2006. Amendamentele au fost inițiate de Ministerul Apărării în urmă cu doi ani de zile. Nu au legătură directă cu Ucraina, numai că se urgentează un proces întârziat de amendarea legilor apărării. Cel care era deja declanșat, pentru că noi avem nevoie să refacem rezerva armatei României, fie că vorbim despre rezeva operațională, fie că vorbim despre rezerva generală. Asta înseamnă strict bărbații care au executat serviciu militar. Noi refacem rezerva armatei României pe principiile voluntariatului. Orice armată are o rezervă. Rezerva respectivă trebuie să fie tânără și antrenată”, a precizat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Virgil Bălăceanu: „Armata nu are un deficit.”

Proiectul de lege urgentat de guvern prevede și că „pe timp de pace, cetățenii români cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naționale participarea la un program de pregătire militară de bază, cu durata de patru luni, în calitate de militar voluntar în termen”. Astfel, Armata Română vrea să asigure că va reface rezerva pe timp de pace doar pe bază de voluntariat, așa că nu se pune problema armatei obligatorii, așa cum a fost până în 2006.

„Armata nu are un deficit. Are rezerviști în rezerva operațională, incluși în planurile de mobilizare ale unităților, dintre cei care au făcut stagiul militar până în 2007. Din 2007 a trecut 15 ani. Ei sunt îmbătrâniți și nici nu s-au executat activități de pregătire cu ei. Cei care au făcut armata și nu au pregătire vor face niște convocări de pregătire până la 15 zile într-un an. Bărbații între 18 și 35 de ani se încadrează la încorporabili care, fie în starea de asediu, fie în cea de mobilizare sau război, intră în serviciul militar obligatoriu. Ei fac armata 6 luni cu posibilitatea de prelungire la un an. Cei între 35 și 63 de ani fac parte din cetățenii cu obligații militare. În condițiile în care nu se poate asigura resursa umană la decretarea stării de mobilizare sau a stării de război prin încorporabili, se poate apela și la bărbații cu vârste cuprinse între 36 și 63 de ani, dar asta în condițiile în care nevoile sunt mai mari. Bărbații între 18 și 35 de ani sunt în număr foarte mare, așa că e foarte greu de crezut că putem ajunge la o situație în care resursa umană nu poate fi asigurată prin încorporabili”, a mai explicat Virgil Bălăceanu pentru WOWbiz.ro