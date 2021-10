EXCLUSIV! WoWbiz.ro, de vorbă cu Daniela Gyorfi de ziua sa de naștere! La 53 de ani nu are niciun regret, dar are o mare supărare: "Nu mai e viața așa cum o aveam"

In articol:

Daniela Gyorfi, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, își sărbătorește ziua de naștere.

Daniela Gyorfi, nevoită să-și amâne planurile de ziua sa din cauza pandemiei

Cântăreața împlinește 53 de ani, dar nu contează cifra, contează ceea ce ai în suflet, ne-a spus Daniela Gyorfi.

Își dorea să sărbătoarească alături de familie în Spania, însă restricțiile au făcut-o să-și anuleze planurile. Daniela Gyorfi a oferit un interviu în exclusivitate pentru wowbiz.ro în care a vorbit despre regrete, despre succes, despre familie și despre iubire.

Wowbiz.ro: Cum te simți la 53 de ani?

Daniela Gyorfi: Vârsta e doar un număr în buletin. Eu mă simt ok cu mine, mă simt bine, nu am nicio treabă că vai câți ani am. Sunt ok așa cum sunt și asta contează cel mai mult. De fapt, contează ce am realizat până la vârsta asta. Anii trec pentru toată lumea, nu doar pentru mine.

Wowbiz.ro: Ce îți dorești cel mai mult de ziua ta?

Daniela Gyorfi: Mi-aș fi dorit să plecăm în Spania. Eu, George și Maria. Dar Maria este online acum, că asta e situația la școală, și cu plecarea este destul de delicată situația acum.

O să fie o zi ca toate zilele. Probabil vom ieși la restaurant, nu pot să fac nimic deosebit. Îmi doresc multe, dar realizez că ce este mai important, familia, este alături de mine și atunci pot să-mi permit luxul să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ce îmi trebuie.

Maria și George [Sursa foto: arhivă personală]

Wowbiz.ro: Ai vreun regret? Este ceva ce nu ai reușit să realizezi până acum?

Daniela Gyorfi: Am regrete ca orice om... sau nu neapărat că am regrete, poate aș fi putut să realizez mai mult, poate...dar important este ceea ce sunt. Nu există un lucru pe care să regret că nu l-am făcut.

Daniela Gyorfi, afectată de restricțiile impuse de pandemie: "Sunt supărată că nu mai e viața așa cum o aveam plină de spectacole"

Wowbiz.ro: Evenimentele au fost restricționate din nou. Cum îți petreci timpul în această perioadă?

Daniela Gyorfi: Deocamdată nu pot spune că nu mai am evenimente deloc. Mai sunt câteva. E adevărat că unele s-au reprogramat. Am proiecte muzicale, videoclipuri. Cu Maria, cu școala, cu George. Nu pot să spun că mă plictisesc. E adevărat că sunt supărată că nu mai e viața așa cum o aveam plină de spectacole, dar un lucru bun s-a întâmplat că stăm cu Maria și asta mă bucură mult că sunt niște ani foarte frumoși și sunt alături de ea și o văd de la zi la zi cum crește.

Wowbiz.ro: Care este rețeta succesului unei cariere atât de lungi?

Daniela Gyorfi: O rețetă a succesului nu cred că există, dar atât timp cât faci ce își place, și îi mulțumesc lui Dumnezeu, mamei mele, că m-a sprijinit în această carieră, publicului, oamenilor care au fost alături de mine, poate și celor care nu, dar care m-au ajutat să fac un pas înainte. Fac ceea ce îmi place și lucrul acesta mă determină să muncesc. Muncă, seriozitate, determinare, ambiție, astea sunt lucrurile esențiale dacă vrei să faci o carieră, indiferent care ar fi aceea. Restul e clar că mai decide și Dumnezeu, că mulți muncim și nu ajungem unde dorim. În cazul meu multă muncă, perseverență, seriozitate. Cam astea sunt ingredintele unei unei cariere de 20 și de ani.

Daniela Gyorfi, carieră de peste 20 de ani

Daniela Gyorfi și-a început cariera în anul 1991, de fapt, atunci a avut loc prima apariție. Artista a participat la Festivalul Mamaia, unde a obținut premiul II la secțiunea "Interpretare". De atunci, Daniela Gyorfi a muncit încontinuu, a susținut concerte atât în țară, cât și în străinătate, a scos albume și piese care au ajuns și hituri.

Wowbiz.ro: Pe scenă strălucești și transmiți mereu bucurie. De unde te încarci cu energie de atîția ani?

Daniela Gyorfi: Fac ceea ce îmi place, iubesc meseria asta. Cred că publicul îmi transmite o energie pozitivă și atunci așa mă încarc. Îmi place ceea ce fac.

Wowbiz.ro: Ce îți spun fanii cel mai des?

Daniela Gyorfi: De-a lungul timpului unii m-au plăcut la început și apoi...apar tot timpul artiști, sunt genuri muzicale, unele acceptate, unele nu. Fanii mă susțin, mă mai taxează dacă fac vreo prostie. Eu țin cont de părerea lor, dar în general oamenii care te plac, vorbesc de fani de ani de zile, încearcă să înțeleagă. Oamenii care nu mă plac, nu mă plac. Sunt unii care nu mă plăceau la început și și-au schimbat impresia.

Wowbiz.ro: Ce nu știu oamenii despre Daniela Gyorfi?

Daniela Gyorfi: Sunt lucruri pe care oamenii nu le știu, dar vreau să rămână așa. În general viața mea a fost destul de expusă și sunt un om sincer și deschis cu publicul meu și cu oamenii care mă întreabă câte ceva. Nu e mereu un lucru bun, dar față de fani, față de oamenii pe care eu îi respect nu pot să fiu falsă. Dacă a scăpat ceva ce nu știu mă bucur, dar în general sunt ca o carte deschisă.

Daniela Gyorfi și George sunt împreună de 15 ani [Sursa foto: arhivă personală]

Wowbiz.ro: Cum reușiți, tu și George, să faceți echipă atât de bună și acasă, dar și în proiectele muzicale? Practic sunteți mereu împreună.

Daniela Gyorfi: În relația cu George...nu suntem familia completă, dar mă bucur că ne completăm, mă bucur că este impresarul meu, managerul meu și ne certăm destul de des pe proiectele muzicale, dar important e că vrem amândoi același lucru: calitate, seriozitate, să ieșim cu lucruri frumoase în față. Suntem o familie normală, suntem oameni normali, trebuie să recunoști că nu e numai miere într-o relație și după 15 ani clar că ne mai certăm. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem împreună, o avem pe Maria, suntem o familie cu plusuri și minusuri și cred că cel mai important e că ne completăm. Seara ori vine el și ne spune că ne iubește, că eu dorm cu Maria, ori încercăm, dacă suntem certați peste zi, tot el vine (râde) și mă pupă și zice că nu e bine să dormim supărați și are dreptate. De-asta îl iubesc și de-asta funcționează relația noastră că ne asumăm și pe cele bune și pe cele rele.