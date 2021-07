EXCLUSIV Zanni a dat cărțile pe față și a vorbit despre Irisha: ”Măcar prefă-te până la capăt”. Dezvăluiri incendiare despre faimoasa de la Survivor

Zanni 19:40, iul 13, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021, a făcut declarații incendiare, astăzi, la Ștafeta Mixtă. Prezent în studioul WOWbiz.ro, faimosul a dezvăluit că el nu a fost susținut de toți foștii lui colegi de competiție. ”Ce am observat a fost ca nu s-au ridicat toti. Ce au sustinut unii de-a lungul competitie nu s-a pupat cu ce s-a vazut cand am primit trofeul. Nu am fost sustinut de toata lumea. Ce cautau ei acolo? Unii erau in avion in momentul in care eram inca patru in competitie. Poate daca stiau cine erau ultimii trei, nu mai plecau de acasa. Pe sportiv nu ai cum sa minti, dar pe social puteai sa imbarligi. Asta e cel mai greu, sa le demonstrezi cei de acasa ca sunt niste serpi? Si cum puteai sa faci asta decat diplomat si elegant?”, susține Zanni.

Zanni

Zannidache și-a spus părerea despre Irisha și Elena Marin

Despre Elena Marin, Zanni nu are prea multe cuvinte bune de spus. Artistul susține că faimoasa a fost falsă și că obișnuia să se plângă aproape din orice.

Deși la un moment dat se oprise din a face aceste lucruri, Elena ar fi revenit la ”vechiurile obiceiuri” după ce ar fi observat că și Irisha se victimează, spune marele câștigător Survivor.

”Elena a fost falsa, dar la un moment dat cedase. Pana sa vina Irisha, nu se mai smiorcaia, nu mai incerca nimic. Cand a vazut ca Irisha a incercat, a inceput si ea. Irisha spunea ca Zanni o injura, dar cand a intrebat-o Sebi ce i-am spus, nu a dat niciun exemplu. A spus ca a fost terfelita. Cand a aflat ca iese din competitie, a venit si m-a luat in brate. Macar prefa-te pana la capat. Dar nu o sa o judec pe Irisha. Ea a mizat pe ce a vazut acasa, nu stiu pe ce miza. Nu ii functionau conexiunile. E o fetita simpatica, care a incercat si ea ceva. Aduce puncte, doar stafetele nu prea…

A cazut la stafeta, imi sangerau ochii cand vedeam. Elena a fost la inceput buna, apoi a inceput sa se concentreze pe social, a inceput smiorcaiala, nu mai era demna de competitie. La inceputul competitie a fost importanta prima amprenta, aia e greu de schimbat, iti pune lumea o eticheta. La inceput a fost lupta pentru afirmare. Apoi s-au impacat cu ideea ca sunt vitezist, s-au impacat cu ideea ca trebuie sa aiba incredere in mine, ca eram bun pe traseu. La un moment dat au inceput sa se bazeze pe mine, am fost regele stafetelor. M-au ridicat in slavi la un moment dat, Culita era langa mine. Apoi nu m-au mai aruncat pentru ca era si un razboi psihologic. Cum sa vina sa ma ridice, cand tu ti-ai dori ca eu sa fiu mai jos si sa mai iasa si altul favorit? Dar am fost sustiut pana la capat de unii, nu de toata lumea”, a mai povestit Zanni, exclusiv pentru WOWbiz.ro