EXCLUSIVITATE! Anda Adam a spus “DA!”. Concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a fost cerută în căsătorie: ”Am plâns de bucurie”

Bat clopote de nunta! Anda Adam trăiește o frumoasă poveste de dragoste, care a culminat, de curând, cu fabuloasa cerere în căsătorie. Concurenta de la “Bravo, ai stil! Celebrities” a avut parte de o surpriză uriașă. În timpul unei vacanțe surpriză, pregătită chiar de iubitul ei, în Turcia, într-o locație de-a dreptul romantică, Anda Adam a spus “DA!” cererii in căsătorie.

Avem imaginile, în exclusivitate, cu momentul în care îndrăgita vedetă a fost cerută în căsătorie, într-un peisaj de basm, în Cappadocia.

„ Mi-a pregatit o vacanta surpriza unde mi-a facut si o alta surpriza! Am avut parte de o experienta inedita, intr-o locatie in care zboara zeci de baloane. A pregatit un shooting foto cu un fotograf de acolo si a pus la cale o cerere in casatorie. A fost cred ca unul dintre cele mai frumoase momente din viata mea si nu pot decat sa ii multumesc pentru asta. Este o destinatie pe care voiam sa o vizitam de mult, el a vrut sa imi faca o surpriza, sa ma duca aici, in Cappadocia. Bineinteles ca m-am gandit ca ar fi superb, odata ajunsi acolo, sa facem si o sedinta foto, este foarte instragamabil locul. El, intre timp, a pus la cale, fara ca eu sa stiu, toate detaliile ca sa imi faca surpriza, sa pregateasca momentul cererii in casatorie. Am ajuns eu ca o floricica, la 5 dimineata, la sedinta foto. Cand am terminat de fotografiat si m-am intors la iubitul meu, el deja era in costum, cu cutia cu inelul pregatite; s-a asezat in genunchi si m-a intrebat daca vreau sa fiu sotia lui. A fost foarte empotionant, nu ma asteptam, am plans de bucurie... Toti oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastra ne felicitau si ne faceau cu mana. A fost ca intr-un film, parca nici nu imi vine ca a fost totul o realitate. Nu mai credeam sau nu mai speram ca o sa se intample acest lucru... Cand vom decide si ziua nuntii va vom anunta ”, a povestit emotionata Anda Adam, rememorand momentul cererii în căsătorie.

Cine este iubitul Andei Adam de la ”Bravo, ai stil! Celebrities 2021”

Anda Adam este mai fericită ca niciodată alături de noul ei partener, Yosif Eudor Mohaci. Cei doi sunt împreună din vara anului 2021, iar de atunci lucrurile merg din ce în ce mai bine, semn că a avut loc și o cerere în căsătorie. Celebra cântăreață și viitorul soț sunt tot timpul împreună, așa cum se poate observa în imaginile postate în mediul online. De altfel, chimia dintre ei este vizibilă cu ochiul liber, iubirea lor fiind unică, fapt ce i-a și legat.

Yosif Eudor Mohaci este un om de afaceri din Arad. Bărbatul a stat o perioadă în Elveţia şi în Franţa. De câtvea luni, Cupidon l-a lovit grav și s-a îndrăgostit iremediabil de Anda Adam. Tânărul nu se ferește să-i spună cât de mult o iubește și o apreciază în mediul online.