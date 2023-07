Experiența paranormală prin care a trecut Marinela Chelaru! Actriței nu i-a venit să creadă ce a auzit: „ Sunt foarte speriată”

In articol:

Marinela Chelaru, în vârstă de 64 de ani, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. După 40 de ani de activitate, vedeta încă îi face pe oameni să zâmbească și are de gând chiar să se întoarcă la catedră și să predea din nou la Facultatea de Actorie.

Actrița , care mărturisea în urmă cu câteva zile, că duce un trai modest și că pensia nu îi ajunge nici măcar pentru medicamente, a mai oferit câteva declarații halucinante.

Citește și: „Nu știu ce am de la o perioadă” Nici Jean Paler nu-și explică ce i se întâmplă! Actorul a recunoscut abia acum prin ce trece

Marinela Chelaru a povestit, în urmă cu puțin timp, un eveniment paranormal de care a avut parte în copilăria ei. Vedeta a declarat că în prezent este foarte apropiată de Divinitate și îi mulțumește Lui Dumnezeu pentru tot ce îi oferă, însă a mărturisit că are o mare credință în Puterea Divină, lucru datorat unei experiențe ieșite din comun prin care a trecut când era doar o fetiță. Aflată în vacanță la bunici, Marinela Chelaru a purtat o conversație cu o vecină care i-a povestit un lucru ce a înspăimântat-o și a marcat-o pe viață.

Femeia i-a spus că, în seara aceea, trecuse pe lângă biserică, acolo unde s-a întâlnit cu o altă doamnă necunoscută, ce i-a adresat câteva cuvinte de-a dreptul șocante.

Citește și: Marinela Chelaru a ajuns la sapă de lemn la bătrânețe! Actrița are o pensie de nimic: „Ce făceam dacă aveam copii?!”

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS. Amenințare șocantă a Rusiei la adresa Moldovei- stirileprotv.ro

„Eram mică și mă duceam la bunica mea la țară. O femeie din sat mi-a spus că a trecut pe lângă o biserică noaptea. Erau luminile aprinse și a intrat în biserică. Acolo a găsit o femeie, s-a întors la ea și i-a spus: `Voi de foc veți muri`. Copil fiind, am ținut minte, și sunt atentă mereu să văd ce ne dă Dumnezeu. Cred în puterea divină și acolo mă duc când îmi este greu. Eu sunt foarte speriată de lucrurile acestea”, a declarat Marinela Chelaru pentru Fanatik.ro.

Marinela Chelaru a povestit un eveniment halucinant din copilăria sa [Sursa foto: Captură video]

Marinela Chelaru, nemulțumită de pensie

Celebra actriță a activat în câmpul muncii timp de 40 de ani, în urma cărora primește o pensie pe care o consideră umilitoare. Marinela Chelaru trebuie să se descurce cu doar 1.400

de lei lunar, bani care nu îi acoperă nici pe departe cheltuielile. Această problemă o au majoritatea actorilor, a povestit Marinela Chelaru, mărturisind că și Cornel Palade sau Jean Paler primesc aceeași sumă, după ce și-au petrecut viața pe scenă și s-au dedicat total publicului lor.

Citeste si: „Îngerii să îți vegheze drumul lin către cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna!” Doliu în familia lui Armin Nicoară! Artistul a pierdut o persoană foarte importantă!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 21 iulie 2023. Ce sărbătoare este azi? E cruce neagră- stirilekanald.ro

Citeste si: Jennifer Lopez, ieșire nervoasă în plină stradă. De la ce a răbufnit artista- radioimpuls.ro

Citește și: „Este adevărat” Cum reacționează Carmen Tănase în trafic, atunci când este șicanată? Actrița nu se sfiește să o scoată la suprafață pe Flacăra

„Mi se dau 1400 de lei după 40 de ani de muncă. Sunt atât de supărată pentru că îmi este rău și nu mă pot ocupa de chestia asta. Nu am bani nici de medicamente, vorba aceea. Eu după 40 de ani de muncă am o pensie de Doamne ferește. Treisprezece ani am fost educatoare, apoi profesoară de actorie șapte ani. Mi-am pus semne de întrebare pentru că am văzut că și alți colegi din industrie au pățit la fel. Cornel Palade, Jean Paler, mai multe nume mari. Parcă am muncit în aceeași fabrică. Eu dacă nu îl aveam pe creștinul ăsta( n.r. soțul), ajungeam să cerșesc la biserică. M-au chemat iar la Facultate de actorie să predau la catedră și poate o să mă duc, că nu se mai poate”, a mai povestit actrița.