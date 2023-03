Experiența trăită de Mihai Bobonete într-o benzinărie: "E păcat de tatăl dumneavoastră, că se răsucește în mormânt". Nu i-a venit să creadă ce i-a spus o femeie

In articol:

Mihai Bobonete se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați actori de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, nu de puține ori, actorul și-a amuzat fanii cu experiențele prin care a trecut de-a lungul timpului, povestindu-le în detaliu anumite întâmplări.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Mihai Bobonete a povestit prin ce a trecut, în urmă cu mai mult timp, atunci când s-a oprit într-o benzinărie. Actorul a fost confundat cu fiul lui Ion Dolănescu chiar de către o femeie și a rămas surprins când a auzit cuvintele acesteia.

Citește și: Mihai Bobonete, furios pe Clotilde Armand. Ce i-a transmis actorul primarului Sectorului 1: ,,Ca să nu ne mai rățoim la copilași dimineața când nici nu sunt dezmeticiți”

„La început, la vreo 2-3 ani după ce a început serialul, am avut un moment la o benzinărie de pe Valea Oltului. Cred că eram cu Mihai Rait (n.red. – „Dorel' din serial). Am vrut să plătesc, iar doamna de acolo mi-a zis: „Apreciez cu tot sufletul ceea ce faceți și ceea ce au făcut părinții dumneavoastră…”.

Și m-am gândit: în fine, mama inginer agronom, tata șef de cadre, totuși e frumos să-ți laude părinții. „Să știți că vă urmăresc la televizor, îmi place de dumneavoastră, un singur lucru mi-aș permite să vă spun: să nu vă mai certați cu fratele dumneavoastră!”. M-am gândit că și mamaia lui Mihai îmi zicea să nu-i mai dau palme peste cap, eu explicându-i că așa e situația, rolul. „E păcat de tatăl dumneavoastră, că se răsucește în mormânt…”.

Mihai s-a uitat, nu l-a bufnit râsul. „Doamnă, până la urmă, poate și el a vrut așa…”. „Nu știu ce să spun, fiindcă domnul Dolănescu a fost un domn foarte drăguț”. Atunci, Mihai mi-a zis: „Domnul Ionuț, mergem sau mai rămânem?!”. Nu știam nici cine e Ionuț Dolănescu, apoi am aflat că era pe la Măruță, la emisiune, un întreg scandal, cu frații Dolănescu”, a povestit Bobonete, în podcastul său.

Mihai Bobonete, despre relația pe care o are cu soția și copiii lui

Mihai Bobonete se declară un bărbat împlinit, asta pentru că pe lângă cariera de succes în domeniul actoriei, acesta are și o familie frumoasă, de care este tare mândru. În urmă cu ceva timp, actorul a vorbit chiar despre familia lui, spunând că se înțelege de minune atât cu soția sa, Cătălina, cât și cu cei doi copii ai lor.

Citește și: ”I-am zis Cătălinei că eu divorțez” Mihai Bobonete, declarații surprinzătoare despre căsnicia sa. Reacția soției l-a scos din minți pe actor

,, Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ei ei, 14 ai mei. Am uitat și cum am cucerit-o. Nunta am făcut-o în 2018. Am o relație destul de bună cu copiii, nevastă-mea mă iubește, eu o iubesc pe ea, așa că suntem fericiți" , a declarat Mihai Bobonete, în urmă cu ceva timp.