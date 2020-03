Nu aveai cum sa nu remarci ca mai nou foarte multe cani si cesti au cate o scobitura sau chiar mai multe in partea de jos. Nu e o idee de design, asa cum te-ai putea gandi, ci are un rol functional, despre care au vorbit chiar cei care s-au gandit la aceasta modificare a aspectului recipientelor pentru apa, cafea sau ceai.

Ideea le-a venit dupa ce au remarcat ca atunci cand pui canile sau cestile la curatat in masina de spalat vase, cu gura in jos, pe fundul exterior al acestor vase ramane apa sau reziduu de apa cu detergent, pentru ca suprafata era perfect dreapta si nu se putea scurge. Asa ca designerii de produs au tot cautat modalitati de a scapa de aceasta neplacere cu care oamenii au inceput sa se confrunte dupa aparitia in tot mai multe locuinte a masinilor de spalat vase.

Explicatia fabuloasa: De ce canile si cestile au mai nou scobituri pe fund





Explicatia acestor santulete sau scobituri este aceasta: pentru ca apa sa se poata scurge de pe fundul canilor atunci cand sunt puse la curatat in masina de spalat vase. Altfel, apa sau reziduul de apa cu detergent ar fi ramas acolo si ar fi impiedicat cana sau ceasca sa se curete perfect, asa cum isi doreste orice gospodina.

Producatorii suedezi ai companiei care a lansat aceasta "moda" pe piata, model folosit ulterior si de concurenta, numesc aceste scobituri "santuri de drenaj". Oricum, raspunsul lor a venit cu intarziere, astfel ca, pana ca lumea sa primeasca explicatia acestor mici scobituri de pe fundul canilor si cestilor, multi si-au facut fel si fel de scenarii incercand sa gaseasca scopul acestei modificari in forma vaselor de ceramica sau plastic atat de folosite in viata de zi cu zi.