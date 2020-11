Fabio Niță a fost diagnosticat cu noul coronavirus: ”Mă durea și carnea de pe mine, ziceai că-s bătut cu lanțul!”

Fabio Nita [Sursa foto: Facebook]

Fabio Niță a fost diagnosticat cu noul coronavirus acum o lună și a stat internat la Spitalul Matei Balș. Solistul a trecut prin momente cumplite, având o formă grea a bolii. Artistul a fost îngrijit de tatăl lui după ce a fost externat

In articol:

Fabio Nita[Sursa foto: impact.ro]

Fabio Niță a povestit despre experiența COVID și șederea în spital pentru impact.ro.

„Am ajuns la spital cu temperatură de peste 38 de grade, mă durea și carnea de pe mine, ziceai că-s bătut cu lanțul. Inițial, nu am vrut să ajung la spital, m-am tratat acasă dar, cum simptomele se agravau, am cerut ajutor medical. Nu este de glumit cu acest virus, am avut o formă grea. Noroc că n-am avut nevoie de oxigen, dar, în jurul meu, toți aveau probleme respiratorii. La un moment dat, am fost mutat în alt salon, ca să stea în patul meu, conectat la masca de oxigen, un alt bolnav cu probleme mult mai mari decât ale mele. Le mulțumesc medicilor, ei se luptă pentru viața fiecărui pacient, este o adevărată luptă pe viață și pe moarte. Toți bolnavii se roagă, cer ajutor divin, își sună membrii familiei, ca să-și aline dorul de casă.”, a spus Fabio.

Citeste si: Omul lui Orban a murit de Covid-19! Ion Iliescu şi Petre Roman îl ştiau din 1990 - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Fabio Nita[Sursa foto: Facebook]

Cum a contractat virusul

Fabio spune că s-a infectat cu noul coronavirus după ce a luat contact cu un amic infectat.

”Cum am ajuns în viața asta, azi ești bine, crezi că nu vei păți nimic, niciodată, ca, mai apoi, o clipă de neatenție, în care nu ai purtat masca de protecție, să îți poată fi fatală! Am fost să mă văd cu un prieten, dar nu mi-am pus masca de protecție și nici el nu purta. Era bolnav și nu am știut. Din păcate, s-a îmbolnăvit și tatăl meu, noroc că el nu a zăcut în pat, ca mine!”, a mai adăugat el.

Fabio încă mai resimte simptomele bolii deși s-a vindecat.

”Transpir foarte mult noaptea, nu pot dormi decât vreo două ore, și doar pe burtă, ca să pot respira mai ușor. Sper să-mi revin cât mai repede. D-abia azi am ieșit puțin din casă, ca să nu înnebunesc. Ca să mai uit de necaz gătesc, îmi umplu timpul cu treabă prin casă”. Întrebat de reporterii impact.ro cum se descurcă pe plan financiar, la vreme de pandemie, Fabio ne-a spus, cu tristețe în glas: ”Nu am bani, orice activitate artistică este suspendată. Tatăl meu este cel care mă ajută cu bani de mâncare și de medicamente”, a conchis artistul.

Citeste si: Ce legătură este între Fabio Niță și celebrul Leonardo Di Caprio! Unde a lansat românul videoclipul la piesa "Bella"?