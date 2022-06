"Făceam orice să îmi enervez părinții" Jorge, tânăr și neliniștit, la propriu! | EXCLUSIV

In articol:

Jorge se numără printre cei mai talentați cântăreți de la noi din țară. A trecut prin momente dificile în viață, însă a reușit cu succes să depășească acele momente de criză și iată că acum se poate mândri cu o carieră strălucită și cu o familie la care mulți doar visează.

Jorge, tradiție de vacanță cu familia

În fiecare an, Jorge și familia lui aleg aceeași destinație pentru a se relaxa în vacanță. Este vorba despre Turcia, unde se simt cel mai bine. A devenit deja o tradiție, la care se pare că nu vor să renunțe prea curând. Iată de ce aleg să călătorească acolo în fiecare an.

Citeste si: Ce se mănâncă de Sânziene, sărbătoarea denumită şi Drăgaica- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Eu și familia mea suntem cu Turcia, an de an, cu copiii, all-inclusive, să nu ne doară capul. Mergem în vreo trei vacanțe, e ok, ne descurcăm, facem ce trebuie." , a mărturisit Jorge, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Jorge, un adolescent cu vise mari

Jorge a fost dintotdeauna un artist simplu, modest, care a luptat pentru ceea ce iubește cel mai mult și anume muzica. De mic a avut un vis, care a rămas în sufletul lui și acum. Jorge ne-a povestit despre perioada lui de adolescență și tragem concluzia că i se potrivește perfect zicala "tânăr și neliniștit".

Pe lângă cântat, ocupația lui principală era să își tachineze părinții, fiind mereu pus pe șotii.

"Eu făceam orice să îmi enervez părinții. Nu făceam altceva decât asta. Îmi plăcea să cânt, cântam foarte mult în fața oglinzii, asta îmi plăcea foarte mult să fac. Mă uitam la MTV, atunci apăruse. Știam toate versurile de la toate melodiile, mai puțin lecțiile de la școală. Asta era tot ce știam să fac. Mă vizualizam artist internațional, asta îmi doream să fiu și lucrez la asta în continuare. Au trecut anii, dar visul a rămas același. Asta mi se pare fascinant, că lucrurile se întâmplă la momentul la care trebuie să se întâmple. Trebuie doar să crezi și dacă nu a funcționat ceva, trebuie să schimbi și să te adaptezi, să fii mereu altfel decât ai fost până acum, ca să ai alte rezultate.", a declarat Jorge, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.