In articol:

Faimoșii au pierdut pentru a doua oară consecutiv un meci în fața Războinicilor. Din nou, echipa albastră a câștigat imunitatea, iar adversarii lor sunt nevoiți să nominalizeze un coechipier pentru eliminare, după ce cu o seară în urmă au nominalizat-o pe Elena.

Asiana l-a votat pe Ghiță „din punct de vedere social”, după cum a spus chiar ea, în urma unor certuri din tabără. Ghiță a nominalizat-o pe Asiana. „Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea”, a spus el.

Din cele cinci voturi ale Faimoșilor, 3 au fost pentru Asiana și doar două pentru Ghiță. Ea luptă împotriva Elenei pentru locul la Survivor România. Mulți dintre Războinici spun că persoana nominalizată în această seară va fi sacrificată, pentru că Elena se bucură de multă susținere din partea publicului și a reușit, până acum, să rămână în show-ul din Republica Dominicană, deși a mai fost nominalizată de alte cinci dăți.

„Nu mă suprinde votul, de cand sunt la Survivor traiesc printre serpisori. Ma simt super bine. Ideea e ca, atunci cand am decis sa vin la Survivor România, obiectivul a fost sa o fac pe mama sa vada ca ma descurc si fara ea si ca pot sa o fac mandra. Asta mi-a fost confirmat cand am castigat proba de comunicare si am vorbit cu ea si mi-a spus ca este mandra de mine, asa ca obiectivul meu a fost indeplinit”, a fost Asiana după ce a aflat că Faimoșii au propus-o spre eliminare.

Citeste si: Femeia care l-a băgat pe Dani Mocanu în belele cu DIICOT-ul se distrează de minune! Elena face show-uri fără perdea VIDEO nerecomandat minorilor

„Urmatorul concurent care paraseste competitia Survivor 2020 este Asiana”

Asiana a fost eliminată de la Survivor România. Frumoasa gimnastă a părăsit competiția cu zâmbetul pe buze.

„Tata m-a invatat ca in tot binele e si un rau, dar in tot raul e si partea buna. Partea buna e ca merg acasa, am invatat sa descopar lucruri noi, am invatat cat nu as fi invatat in ani de zile. Experienta Survivor e doar o data in viata, nu cred ca voi mai avea vreodata experiente atat de grele, care sa ceara sacrificii.

a declarat Asiana de la Faimoși după ce a aflat că ea a fost eliminată de la Survivor România.