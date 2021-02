Faimoșii au decis! Roxana Nemeș, la un pas de de a părăsi competiția Survivor România: „Mă nominalizează până mă elimină!”

In articol:

Faimoșii au pierdut primul meci de imunitate din această săptămână la Survivor România și sunt nevoiți să facă nominalizări pentru eliminare. Roxana Nemeș și-a auzit de cele mai multe ori numele și riscă să plece acasă.

Roxana Nemeș, la un pas de eliminare la Survivor România

Roxana Nemeș este nominalizată de Faimoși pentru eliminare. Cântăreața ajunge încă o dată la votul publicului Survivor România și speră că nu ea va fi cea care părăsește competiția.

Roxana Nemeș, la un pas de de a părăsi competiția Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoasa susține că va fi propusă de colegii săi cu fiecare ocazie, până o vor elimina din cursa pentru Marele Premiu. Totuși, Roxana Nemeș nu este pregătită să renunțe la luptă și spune că vrea să rămână în competiție cât mai mult cu putință.

„Mă așteptăm, cum am spus e o tradiție deja. Mă nominalizează până mă elimină. Vreau să mulțumesc publicului pentru că îmi este alături și m-au votat să rămân în continuare și să-mi urmez visul, că acum e unul dintre visurile mele. Îmi demonstrez în fiecare zi că pot lupta mai mult și am motivație, de câte ori mă trezesc, numai eu știu cât lupt cu mine.

De câte ori trec printr- o nominalizare mi-e mai dor de casă și aș fugi instant. Cu toate astea, nu știu cum, de unde îmi iau puterea, Dumnezeu mă ascultă și mereu m-a făcut mai puternică de cât ori mi-a fost lumea împotrivă, întodeauna îmi dădea puterea să lupt în continuare. Asta îmi demonstrează că sunt un om extrem de puternic”, a declarat Roxana Nemeș.

Faimosii de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Reacția Faimoșilor după ce au pierdut meciul de imunitate la Survivor România

Faimoșii sunt dezamăgiți că nu au reușit să câștige primul meci de imunitate din ceastă săptămână și speră ca data viitoare să învingă Războinicii. „Din păcate nu pot să mă abucur pentru punctele pe care le-am adus, pt că am pierdut. Preferam să pierd eu și să câștigăm ca echipă.

N-a mers, am fost în deficit numeric. Îi felicit pe Războinici, îmi cer scuze în general dacă am făcut glume cu ei, am vrut să-i descurajez pe final și să nu o ia nimeni personal. Sper să câștigăm al doilea meci de imunitate măcar”, a declarat Culiță Sterp.