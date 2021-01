Faimoșii, câștigători în jocul pentru Imunitate; Andreea, nominalizată de coechipierii albaștri, în Consiliu. Kanal D, pe primul loc în audiențe pe toate targeturile, cu „Survivor România”

ian 30, 2021 Autor: Loredana Dobre

Aseara, la „Survivor Romania”, batalia pentru imunitate le-a testat concurentilor coordonarea, echilibrul si forta, intr-un ring circular, in care cate doi concurenti si-au transportat dintr-un loc in altul un coechipier prins intr-un leagan mobil, in incercarea de a aseza perfect vertical noua totemuri, in noua locasuri. Razboinicii si Faimosii au mancat nisipul la propriu si la figurat in timpul evolutiilor in perimetrul aparent simplu de parcurs. Viteza de deplasare a leaganului, lanturile, inertia, greutatea si pozitia concurentului aflat pe leagan, precum si „schema” de deplasare a celor doua „ajutoare” in perimetrul cu nisip, toate acestea au

contat enorm in economia jocului.

A fost un efort supraomenesc din partea tuturor concurentilor in timpul jocului, pe parcursul caruia Faimosii au dovedit ca au avut o strategie bine pusa la punct, dar si o buna comunicare in timpul evolutiilor lor.

Scorul detasat de 10 la 4 i-a usurat pe Faimosi de povara Consiliului de Imunitate, dar i-a aruncat pe Razboinici in corzile tensiunii maxime. Una dintre izbucniri a fost cea a Marilenei care i-a reprosat lui Musty neimplicarea in anumite momente cheie. Perspectiva unei posibile eliminari i-a pus pe Razboinici fata in fata cu ei insisi si cu alegerile ce aveau sa vina in Consiliu.

„Strategia noastra a fost gresita, fiecare s-a dus dupa ureche, cred ca orgoliile au fost foarte marti, de asemenea”, a explicat Albert, la finalul jocului, esecul Razboinicilor.

Razboinicii au propus-o spre eliminare pe Andreea, cei mai multi invocand in alegerea lor faptul ca aceasta este accidentata si nu ar mai putea face fata in viitorul apropiat unor confruntari.

„Intrarea mea in concurs... am luat-o ca pe o joaca, nu mi-am dat seama ca e atat de greu! Imi doresc sa merg in continuare la joc (n.r. – pe trasee). (...) Va multumesc!”, a spus Andreea, vizibil afectata de alegerea colegilor sai.

Jocul de aseara, in urma caruia Faimosii si-au castigat Imunitatea echipei, dar si alimente atat de necesare supravietuirii (orez, faina ulei), a tinut cu sufletul la gura milioane de oameni.

Kanal D a fost pe primul loc in preferintele telespectatorilor, pe toate targeturile monitorizate, cu 12,3% Rating si 27,1% cota de piata, la nivelul intregii tari, 9,1% Rating si 27,4% cota de piata, pe targetul Comercial, si 9,8% Rating si 23,2% cota de piata, la All Urban.

2.166.000 de telespectatori din intreaga tara au urmarit aseara, in medie, aventura Faimosilor si Razboinicilor din Dominicana, in fiecare minut al difuzarii reality-ului, iar in minutul de aur, inregistrat la 22:16, 2.770.000 de fani ai competitiei erau cu ochii pe Kanal D.

Nu pierdeti in aceasta seara, de la ora 20:00, o noua fila din epopeea celor doua echipe rivale, Faimosii si Razboinicii, in cel mai iubit si intens reality, „Survivor Romania”, la Kanal D!