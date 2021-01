Faimoșii, primele reacții după ce au câștigat jocul de imunitate la Survivor România! „În viața mea nu mi-a fost frică de niciun traseu, dar de data asta...”

ian 30, 2021 Autor: Ana Maria

In articol:

Jocul de imunitate a fost din nou câștigat de echipa Faimoșilor. Scorul a fost de 10 la 4 în favoarea lor și, din fericire, nu vor fi nevoiți să trimită la duel un coechipier. Vedetele competiției Survivor România se bucură, din nou, de victorie.

Georgiana: Eu mă blochez pe traseu. Sunt bună pe final, dar de multe ori se întâmplă să nu ajung acolo. Efectiv m-am blocat. Dacă Faimoșii nu țipau la mine, nu reușeam. Mă bucur mult că m-a susținut echipa mea.

Citeste si:Zanni de la Faimoși o critică dur pe Alexandra Stan! „Ea nu are ce căuta la Survivor!”

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Citeste si:Faimoșii o vor eliminată pe Georgiana Lupu de la Survivor România! „Suntem la Survivor, nu vii aici să-ți găsești tatăl!”

Culiță Sterp: În viața mea nu mi-a fost frică de niciun traseu, dar de data asta am avut o mare reținere. Am o fobie, dacă mânânc un pic de nisip… Mi se face pielea de găină și mă blochez. Am trac de mizerie, de nămol. Și acasă sunt o fire mai ordonată, nu îmi place să mă simt murdar. Mă bucu că am adus un punct, eu credeam că nici nu intru pe traseu. Ne bucurăm din suflet de premiul suplimentar. Felicitări și Războinicilor, se vede că și-au dorit să nu piardă un om din echipă și sperăm să nu fim în situația lor.

Culita Sterp, Faimosul de la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii au pierdut jocul de imunitate la Survivor România

Și în meciul trecut Războinicii au pierdut jocul de imunitate. La consiliu, ei au ales să o voteze pe Andraa, concurenta la Războinici care a suferit o accidentare la unul dintre genunchi.

De data aceasta, ei vor fo nevoiți să nominalizeze încă un concurent din echipa lor. Așadar, doi membri ai echipei lor vor fi nevoiți să treacă prin emoții mari înainte de a afla care dintre ei se va întoarce înapoi, în România, la familie și la prietenii de acasă.