Faimoșii români și greci au câștigat super recompensa la Survivor România. Elena Marin: „Îmi era dor de o energie bună!”

Faimoșii greci și români 21:51, iun 20, 2021 Autor: Loredana Dobre

În premieră la Survivor România concurenții greci și cei români s-au unit pentru meciul de recompensă. Duelul mixt internațional a fost câștigat de Faimoși.

Faimoșii câștigă recompensa la Survivor România

Echipa Faimoșilor s-a impus cu scorul de 10-6 în fața Războinicilor greci și români. Vedetele au câștigat recompensa ce constă într-o cină copioasă la un restaurant din Dominicană.

Faimoșii

Energia grecilor i-a surprins plăcut pe Zanni, Sebi și Elena Marin, care susțin că nu au mai simțit un vibe bun în echipă de foarte mult timp. „Mi-ar fi p lăcut să jucăm acest joc contra grecilor de la albaștri pe un traseu la care să fiu șef. Că pe traseul ăsta mi-a fost teamă.

Am luat totuși două puncte, dar nu sunt mândru de ele pentru că nu am simțit că am demonstrat ceva pe traseele astea. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să jucăm cu ei și că mergem să mâncăm împreună, și că am luat din energia lor, pentru că este diferită de a noastră. Noi suntem mai certăreți, ei sunt mai pe vibe zici că sunt din desene animate. Mi-a plăcut foarte mult”, a spus Zanni.

Sebastian Chitoșcă: Mă simt foarte bine, sunt foarte bucuros că nu mi-a rămas genunchiul acolo. Sunt bucuros că am adus două puncte pentru Faimoșii greci și pentru ai noștri.

Sunt entuziasmat pentru că au o energie foarte bună, iar la noi nu există energia asta de foarte mult timp. Noi suntem dușmani între noi. Mă bucur foarte mult, vreau să merg să mănânc.

Elena Marin: Sunt toată un zâmbet, sunt plină de energie, nu am cuvinte. Când am pierdut un punct mi-au dat energie și încredere. Îmi era dor de o energie bună, să câștigăm, să fim alături unii de ceilalți. Vreau să le mulțumesc și sper să păstrăm energia asta și noi.

Războinicii pierd recompensa la Survivor România

Chiar dacă au pierdut recompensa, Războinicii români s-au bucurat de joc alături de concurenții din Grecia. Albert Oprea este dezamăgit că nu a adus puncte pentru echipa sa, însă este fericit că a luat parte la un astfel de meci.

Marius Crăciun: Mă bucur că am deschis scorul și că am adus două puncte. Singura tristețe e că nu am reușit să țin echipa în joc și să aduc punctul care putea să prelungească meciul. Mă bucur de tot acest de joc și că am jucat cu ei. A fost un joc pe cinte, cu energie, a fost totul perfect.

Războinicii greci și români

Maria Chițu: Energia a fost bună și sunt bucuroasă chiar dacă nu a fost cea mai bună zi a mea și mi-am luat bătaie. M-a bucurat să văd că relația dintre cele două grecoaice este la fel de bună ca relația mea cu Elena. Mi-a plăcut energia lor.

Albert Oprea: Am fost la un cub diferență să aduc și eu un punct, îmi doream. Sunt bucuros că i-am cunoscut pe acești trei oameni, sunt foarte buni și rapizi, își merită locul aici.