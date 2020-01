What’s Up a ajuns în primele pagini ale presei în seara zilei de 9 decembrie. El a fost implicat într-un scandal violent cu iubita lui, Alice Badea, în apartamentul ei. Tânăra violonistă a sunat atunci la 112, iar cântărețul a fost arestat. Deși ea a refuzat să depună plângere împotriva cântărețului, el s-a ales cu dosar penal penal pentru ultraj și 60 de zile sub control judiciar pentru că a sărit la bătaie la polițiști și l-a mușcat de picior pe unul dintre ei.

Se pare că, după scandalul cu Alice Badea, lui What’s Up a început să-i meargă din ce în mai rău. Mai multe concerte pe care le avea programate în perioada sărbătorilor de iarnă i-au fost anulate. În plus, și familia și-a dat seama că are probleme de comportament și că trebuie să meargă la un terapeut.

”Dacă nu a mai avut concerte, Marius a stat cuminte de sărbători. A petrecut în sânul familiei. Aceștia încearcă să-l convingă să meargă la specialist ca să își trateze problemele”, a dezvăluit o persoană din anturajul cântărețului, pentru Cancan.

Citeste si: Dramă în muzica populară! Celebrul taragotist Sergiu Cipariu a murit

What’s Up cânta pe sume modeste înainte de scandalul cu iubita!

Culmea este că, în ultima perioadă, lui What’s Up îi merg lucrurile extrem de prost, mai ales pe plan profesional! Nici înainte de scandalul cu Alice Badea artistul nu se mai bucura de același succes ca atunci când a lansat hitul „Taxi”.

„Nimic nu se mai leagă! Nici măcar melodia pe care a scos-o, ca o continuare a hitului ”Taxi”, nu a reușit să îl readucă în prim-plan. Drept dovadă, comparativ cu alte vedete din lumea muzicală, Connect-R, Smiley sau Carla s Dreams, el nu prea era bine reumenarat. Concret, What’s Up cânta pe sume modeste înainte de scandalul cu iubita, în jur de 5.000 de euro, departe de cei menționați anterior care cer peste 10.000 de euro sau chiar 15.000 euro sau 20.000 de euro. Iar acum, cine știe câte contracte o fi pierdut”, au comentat persoane apropiate, pentru wowbiz.ro.