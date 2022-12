Familia Irinei Deaconescu trece prin clipe grele, înainte de sărbători! Atât influencerița, cât și fiica ei cea mare, Victoria, se confruntă cu probleme de sănătate: „Nu mă simt foarte, foarte bine”

In articol:

Este Ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, iar marea majoritate a oamenilor sunt în toiul pregătirilor pentru masa bogată pe care o vor întinde mâine.

Iată însă că Irina Deaconescu nu se simte deloc bine zilele acestea și, fără voia ei, are alte preocupări, legate de sănătatea ei și a micuțelor sale fetițe.

Soția lui Cristi Manea nu se simte deloc bine, cu foarte puțin timp înainte de Crăciun. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Irina Deaconescu trece prin moment grele. Mama influenceriței a ajuns la spital: „Din păcate, a făcut un test Papanicolau, care n-a venit neapărat bine. A fost operată astăzi”

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Irina Deaconescu și Victoria se luptă cu febra și cu răceala

Irina Deaconescu este o mamă foarte devotată, care are grijă în permanență de cele două fiice ale sale, Victoria și Venus. Din păcate, în această perioadă, copilul cel mare al influenceriței nu se simte deloc bine.

Soția lui Cristi Manea le-a povestit urmăritorilor ei că micuța a contactat o viroză urâtă, din cauza căreia se simte destul de rău.

Blondina crede că, cel mai probabil, micuța s-a îmbolnăvit la creșa pe care o frecventează, pentru că nu ar fi prima dată când s-a întâmplat acest lucru.

Răceala nu a ocolit-o nici pe Irina, care se luptă cu frisoanele și cu stările specifice gripei și virozelor. Vedeta trece astfel prin clipe grele, pentru că trebuie să aibă grijă și de ea, dar și de Victoria, însă încearcă să nu se lase doborâtă de acest lucru și să se bucure de Crăciunul care se apropie cu repeziciune.

Citește și: Irina Diaconescu a rămas cu dureri crunte, după ce a suferit un accident nefericit în urmă cu câțiva ani: „Oare să mă duc la un control?”

„Nu știu cum e la voi, dar la noi a venit Crăciunul ăsta cu o răceală superbă. Victoria are febră, a vărsat săraca. I-am scos secrețiile nazale și nu îi place deloc, dar cui îi place?! Ador faptul că merge la creșă, îi place și ei foarte mult, dar încontinuu, încontinuu viroze peste viroze. Și pe mine m-a luat. Am frisoane și nu mă simt foarte, foarte bine. Are și Venus câteva secreții, sper să nu o ia și pe ea răceala. Le doresc multă sănătate celor care au copilași răciți, bolnăviori în perioada asta. Știu că nu-i ușor”, a povestit Irina Deaconescu pe InstaStory.