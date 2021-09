Familia Matildei Pascal Cojocărița, în doliu. Fiul artistei, îngenuncheat de durere: "Pentru totdeauna…ne-ai părăsit!"

In articol:

Familia Matildei Pascal Cojocărița este în doliu, după ce fostul soț al artistei, Ioan, a decedat. Solista a fost căsătorită cu bărbatul timp de 13 ani și au împreună și un fiu, pe Alin Pascal.

Interpreta a fost șocată la aflarea veștii că tatăl copilului ei nu mai e, mai ales că cei doi au păstrat o relație frumoasă de prietenie după divorț.

Citeste si: Imagini de senzație cu Matilda Pascal-Cojocăriţa! Cum se comportă artista când are nepoții lângă ea

Matilda Pascal Cojocărița, distrusă de moartea fostului ei soț

Chiar dacă Matilda Pascal Cojocărița și-a refăcut viața alături de violonistul Ștefan Cigu, artista a păstrat o relație apropiată cu Ioan, cel care i-a fost soț timp de 13 ani și care i-a împlinit cea mai mare dorință, aceea de a deveni mamă. Existența lui Alin, fiul pe care îl au împreună, i-a făcut pe foștii parteneri să rămână în relații bune, motiv pentru care cântăreața a fost devastată la auzul veștii că tatăl copilului ei a murit.

Mesajul postat de Matilda Pascal Cojocărița pe contul ei de Facebook[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Ionuț Cercel, devastat la priveghiul tatălui său. Ce a strigat în fața tuturor- bzi.ro

Îndrăgita interpretă de muzică populară a scris și câteva rânduri, ca un ultim omagiu adus fostului soț, în care își arată aprecierea pentru anii pe care i-a petrecut alături de Ioan și regretul imens pentru pierderea lui: "Ai fost OMUL cu care am petrecut anii tinereții, 13 la număr, cu care am început viața de familie, OMUL care mi-a dăruit cel mai frumos și scump cadou de pe pământ, pe Alin, copilul nostru. Am rămas într-o frumoasă relație de prietenie pe viață. De data aceasta soarta a fost mult mai crudă și ne-a despărțit pentru totdeauna …ne-ai părăsit! Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru sufletul tău nobil! Drum lin către stele, Jane! Dumnezeu să te ierte și să-ți odihnească sufletul în pace!", a scris Matilda, pe contul ei de Facebook.

Alin Pascal Cojocărița[Sursa foto: Facebook]

Ioan Cojocărița, prezent în viața fostei soții și a fiului lor

Cu toate că Ioan și Matilda Pascal Cojocărița divorțaseră de mulți ani și fiecare își vedea de viața lui, fostul soț al artistei avea o legătură strânsă cu aceasta și cu fiul lor, Alin.

Deși locuia la Milano, în Italia, bărbatul nu lipsea de la evenimentele importante din familie și încerca să își viziteze nepoții cât de des putea. El a încercat să îi fie mereu alături fostei partenere, cu care rămăsese în relații de prietenie și băiatului lor, la nunta căruia a venit special în anul 2012.

Citeste si: Cum arată, la 61 de ani, celebra Matilda Pascal-Cojocăriţa! Se vede că a fost Miss România Video

Din păcate, Ioan Cojocărița și-a dat ultima suflare în această dimineață, lăsând în spate o familie îndurerată, care îi va simți întotdeauna lipsa.