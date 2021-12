Familia Sterp, în doliu! „Ion Șmecherul”, bărbatul căruia i-au construit o casă nouă, a murit: „Știu cât de mult îl iubeați”

In articol:

Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp ce Iancu Sterp, cel mai mic dintre frați. „Ion Șmecherul” era un bărbat foarte iubit de fani, care apărea des în vlog-urile tânărului. Familia Sterp a reușit să îl ajute pe bărbat să își ridice o casă nouă.

În acest proiect au contribuit și fanii, care au pus mână de la mână pentru a îl ajuta pe Ion să își îndeplinească visul.

Ion era apreciat de oamenii din jurul său pentru starea bună de dispoziție pe care o avea mereu și pe care o transmirea la rândul său mai departe. Iancu Sterp a postat o fotografie pe pagina lui de Instagram, unde a postat și o fotografie din perioada în care lucrau la noua casă.

„Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece ii ridicasem casa lui Ion, iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința. Cu durere in suflet va anunț căci omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea sa zâmbim, Ion șmecherul, a încetat din viața! Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! O să ne lipsească Ion al nostru 😔”, a scris Iancu Sterp, în descrierea fotografiei.

Citeste si: Tatăl lui Culiță sterp a fost arestat, pe vremea când Mama Geta era însărcinată! Mărturisiri dureroase despre perioada petrecută singură, cu trei copii mici: ”Nu era zi în care să nu plâng”

Citeste si: Ion Şmecherul era în concediu când A MURIT! Iată ce l-a ucis pe tânăr. Culiță Sterp a făcut precizarea- bzi.ro

Internauții sunt șocați de această veste, iar reacțiile nu au întârziat să apară. „Dumnezeu sa îl ierte!”, „Dumnezeu să-l odihneasca in pace”, „Nu pot sa cred”, „Doamne, nu cred.... Dumnezeu sa îl ierte...”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii.

Familia Sterp l-a ajutat pe Ion să își ridice o casă nouă [Sursa foto: Instagram]

Ce se întâmplă cu casa construită pentru „Ion Șmecherul”? Bărbatul a murit din cauza alcoolului

Vestea a fost confirmată și de Culiță Sterp, care a oferit mai multe detalii despre moartea prietenului lor.

Pe pagina sa de Facebook, celebrul artist a dezvăluit că Ion a murit după ce a intrat în comă alcoolică. El a mărturisit că bărbatul a băut foarte mult în ultima perioadă, în ciuda sfaturilor primite din partea celor din jur. Casa construită pentru Ion va rămâne fraților și nepoților săi, a mai anunțat Culiță Sterp.

„Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul! 😢”, a mărturisit Culiță Sterp, pe rețeaua de socializare.

Ion Șmecheru, la noua lui casă [Sursa foto: Captura Video]