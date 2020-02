Lino Golden, detalii de culise din Survivor România

Survivor România" />

Lino Golden a vorbit în cadrul emisiunii din această seară de la FanArena despre echipa Faimoșilor. Lino a părăsit echipa în niște momente foarte tensionante, care au luat o amploare și mai mare. Faimoașa Elena Ionescu este atacată de coechipierii ei din toate părțile, iar Lino este de acord cu ei.

„Erau doar momente în care era chestia asta de marginalizare a Elenei. Eu personal ce am avut cu Elena de împărțit este că, eu la un joc nu puteam să particip și de față cu toată echipa am întrebat dacă este ok să intre cineva în locul meu. Toți au fost de acord. Când s-a terminat jocul, nu mă așteptam, dar ea m-a judecat de ce nu am intrat în joc dacă doctorul a spus că sunt apt. Mi-au spus toți colegii: Vezi că Elena a spus în lipsa ta, că de ce n-ai jucat...”, a declarat Lino.

Lino a declarat că, în momentul de față, echipa Faimoșilor s-a destrămat

„Îmi pare rău că s-a marginalizat (n. r. Elena) și că nu mai suntem o echipă”, a declarat Lino. După care, prezentatorul Cosmin Cernat l-a întrebat: „În momentul de față, Faimoșii nu mai sunt o echipă?” (Citeste si: Trei Faimosi nominalizati spre eliminare la “Survivor Romania”- Bogdan Vladau, Asiana Peng si Elena Ionescu.)

, a mărturisit Lino Golden, la FanArena.