Fanii au ales cel mai frumos gol marcat de un român în 2021! Hagi este numărul 1 cu „bijuteria” înscrisă în meciul tricolorilor cu Germania!

In articol:

Reușita lui Hagi Jr. a ieșit câștigătoare după ce, la startul votării, Federația Română de Fotbal a pus la dispoziție, pe site-ul său, 16 goluri care au intrat într-un sistem eliminatoriu.

Naționala mare a învins în finală România U19

În finala concursului FRF au ajuns Ianis Hagi, cu golul înscris în înfrângerea cu Germania, și Albert Hoffman, cu o „foarfecă” în amicalul România U19- San Marino U19.

Când s-a tras linie, Hagi a fost de departe cel mai bine clasat, cu 62% din totalul voturilor venite de la fanii echipei naționale.

În ultimii ani, premiul pentru „Golul anului” a fost câștigat de Alexandru Maxim (2020), Florinel Coman (2019), Isabell Mihail (2018) și Nicolae Stanciu (2016, 2017).

Citeste si: Marina Almășan a observat un detaliu dureros la căpătâiul lui Victor Socaciu! Ce a văzut îi va rămâne mereu întipărit în minte: „Mi s-a strâns inima!"- bzi.ro

Citeste si: Diego Maradona și „mâna lui Dumnezeu”. Cum s-a petrecut golul controversat ce a rămas în istorie

Gică Popescu despre un potențial transfer al lui Ianis Hagi: „Trebuie să te duci copt, că ăia nu te așteaptă!”

Ianis Hagi la Rangers [Sursa foto: Facebook: Ianis Hagi]

Ianis Hagi este apreciat la actuala sa echipă, Glasgow Rangers, și campionatul Scoției i-a priit de la începutul lui 2020 încoace.

Jocul promițător din Scottish Premier League a atras atenția cluburilor din Europa, care stau cu ochii pe fiul lui Gică Hagi.

Gică Popescu, care a jucat cot la cot cu Hagi Sr. în „Generația de Aur” a României, îl sfătuiește pe Ianis să aștepte momentul potrivit pentru a face pasul către o echipă mai mare.

„Aş zice să rămână doi-trei ani acolo şi să devină un jucător superimportant pentru Rangers. Eu am stat la Eindhoven patru ani de zile, am plecat un an la Tottenham şi la 27 de ani la Barcelona.

De ce trebuie să te grăbeşti? Trebuie să te duci copt, că ăia nu te aşteaptă. La ăia mari te duci copt sau te duci acasă.

Să rămână acolo. Joacă, e iubit, e apreciat şi atunci când a ajuns la un nivel înalt să se ducă la top. Eu aş mai sta în locul lui. Ianis are o clauză, nu ştiu dacă e de 17, 20, 15 milioane de euro, dar are o clauză, clauză pe care o poate plăti oricând orice club. Dacă mai rămâne doi ani acolo, sumele pe care un club le-ar plăti pentru el vor fi mult mai mari”, a declarat Gică Popescu pentru Telekom Sport.

Citeste si: Kiğılı a devenit sponsorul de modă al echipei naționale a României

Distribuie pe: