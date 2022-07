Fanii îi trimit mesajele în ceruri. Cum îl celebrează fanii pe Diego Maradona în spațiu?

In articol:

Fanii au fost primiți în aeronava Tango D10S, al cărei nume face trimitere la una dintre poreclele lui Diego Maradona, asemănat de multe ori cu un Dumnezeu al fotbalului. Mesajele oamenilor veniți la aeroport au fost păstrate pentru a fi trimise în spațiu cu un satelit.

„Mâna lui Dumnezeu” trece dincolo de ceruri

Pe lângă mesajele pe care le-au putut înregistra la cameră, cei care au vizitat expoziția dedicată lui Maradona la aeroportul Moron au putut vorbi cu holograma legendarului fotbalist.

Cele mai multe dintre mesajele rostite de fani au făcut referire la unul dintre cele mai controversate și cunoscute goluri din istoria fotbalului, un adevărat zmeu cosmic care a intrat în mitologia sportului, respectiv cel înscris de Maradona cu mâna pentru Argentina în sferturile de finală al Cupei Mondiale din 1986, împotriva Angliei. „Albiceleste” aveau să devină campioni în Mexic și momentul a intrat în istoria sub numele de „mâna lui Dumnezeu”.

Cu avionul în Qatar și cu satelitul în spațiu

Avionul Tango D10S a fost vedeta expoziției de la marginea Buenos Airesului. Acesta are 12 locuri și a fost construit ca un muzeu pentru Maradona, care a murit în noiembrie 2020 din cauza unui atac de cord.

Designul exteriorului aeronavei îi aparține artistului Maximiliano Bagnasco și îl înfățișează pe Maradona sărutând trofeul Cupei Mondiale. Aripile avionului sunt decorate cu golul înscris cu mâna din sfertul cu Anglia („Mâna lui Dumnezeu”) pe aripa stângă, respectiv cel al victoriei, de 2-1, din acel meci, pe aripa dreaptă.

După expoziția din aeroportul Moron, următoarea oprire importantă a avionului va fi chiar la Cupa Mondială din Qatar. Ulterior, acesta va fi disponibil pentru închiriere înainte de a fi licitat pentru caritate.

„Sunt înnebunit după Maradona. Sunt unul dintre acei oameni care încă se uită la filmulețe cu Diego înainte să merg la culcare noaptea. Aceasta este prima Cupă Mondială fără Maradona și poate ultima cu Messi. Și am zis <<Vreau să fac avionul lui Diego, vreau să fac avionul lui Diego!>> Așa că am lansat Tango D10S. Când coechipierii lui Maradona l-au văzut, câștigătorii Cupei Mondiale din 1986, au fost impresionați, hipnotizați de aeronavă”, a declarat pentru Reuters CEO-ul companiei fintech Give and Get, Gaston Kolker.