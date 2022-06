Fashion alert! Vrei sa iesi in evidenta vara aceasta? Iata cateva secrete care te ajuta sa ai intotdeauna tinute fresh!

In articol:

Esti nerabdatoare sa vina vara, nu-i asa? Acest anotimp este extrem de indragit de toate femeile, fiind momentul oportun pentru a experimenta tinute care mai de care mai interesante si mai iesite din comun. Vara este important sa te pui pe tine pe primul loc, astfel ca relaxarea si lejeritatea trebuie sa aiba intaietate.

Top 3 sfaturi importante care te ajuta sa iti alegi tinutele potrivite vara aceasta!

Mizeaza pe pantofii cu toc

Daca vrei sa afli mici trucuri pentru a a avea parte de bucurie si entuziasm in zilele toride de vara, ramai alaturi de acest articol plin de informatii pretioase.

Chiar daca vara ti-ai dori sa porti doar slapi, din pacate nu poti face acesti lucru cu orice ocazie. Ce poti face insa, este sa optezi pentru pantofii cu toc, care se potrivesc in extrem de multe situatii. Alegerea unui astfel de articol, te salveaza atunci cand nu mai ai nicio idee cu privire la tinuta pe care trebuie sa o alcatuiesti, intrucat acestia sunt capabili sa transforme orice outfit anost, intr-unul elegant si plin de viata. Pe site-ul Reverse.ro, gasesti pantofi cu toc, perfecti pentru a trece peste zilele calduroase de vara.

Este cunoscut faptul ca acesta este anotimpul in care au loc cele mai multe evenimente, astfel ca va trebui sa iti pregatesti cateva tinute rafinate, care sa te plaseze in centrul atentiei. Secretul este sa mizezi cat mai mult pe pantofii cu toc, deoarece acestia reprezinta un statement al elegantei si al feminitatii.

2. Foloseste cat mai multe culori

Vara este momentul oportun in care sa iti pui in valoare cele mai indraznete tinute, in culori care mai de mare mai interesante si mai potrivite personalitatii tale. De la rochii inflorate, pana la crop-topuri in nuante neon sau o pereche haioasa de incaltamimte, opteaza pentru articole care te pun in valoare si asupra carora iti poti pune amprenta.

Vara poti folosi combinatii indraznete de culori, fara a simti vreo presiune sociala. Alege-ti o directie stilistica pe care sa o urmezi, insa da-ti posibilitatea sa o modifici cateodata, atunci cand simti ca putina dezordine in tinuta ta, te ajuta sa te simti mai bine.

3. Nu te rusina niciodata cu silueta ta

Numarul kilogramelor nu te defineste, astfel ca indiferent de silueta pe cate o ai, poarta hainele care iti plac si care te fac sa te simti bine in pielea ta. Cel mai important este sa ai incredere in tine si sa iti alegi piesele vestimentare care te definesc, indiferent de ce spune societatea. Foarte multe femei se infometeaza sau tin diete stricte pentru a putea purta vara haine sumare, in care sa nu fie judecate. Daca iti place moda si ai simtul stilistic foarte bine dezvoltat, poarta orice te face pe tine fericita. Renunta la regimurile nesanatoase si la hainele lungi si largi, care iti ascund formele.

Asadar, daca vara aceasta iti doresti tinute spectaculoase, in care sa te simti bine, uita de prejudecatile celor din jur si poarta ceea ce te face pe tine fericita. Mizeaza vara aceasta pe pantofii cu toc si poarta cele mai indraznete si vesele culori.

Sursa foto: Pexels.com