Fata din imagine este o îndrăgită concurentă de la Puterea Dragostei! Tu o recunoști?

O îndrăgită concurentă de la Puterea Dragostei a postat o fotografie cu ea din copilărie. Tu știi despre cine este vorba?

Rosemary, noua concurentă de la Puterea Dragostei, a postat o fotografie cu ea din copilărie. Frumoasa brunetă și-a trăit adolscența în Florence, South Carolina. Totuși, deși petrecut o mare perioadă în SUA, Rose și-a trăit copilăria în București. Fata, în vârstă, de 21 de ani mai are un frate pe nume Femi Williams și încă un frate mai mic.

Totuși, povestea ei de viață este una absolut impresionantă.

Alături de frații ei, bruneta a crescut la casa de copii. La vârsta de șapte ani, părinții au divorțat, iar la vârsta de 10 ani a ajuns la orfelinat. Atunci când avea 16 ani, Rose s-a mutat în America, unde s-a descurcat destul de greu la început. Durerea era și mai mare pentru că nu știa nimic de părinții ei.

La momentul actual, concurenta susține faptul că nu i-a mai văzut de 10 ani și că vorbește cu aceștia doar prin intermediul telefonului. Mama ei este în Germania, iar tatăl ei este în Amsterdam.

Rosemary[Sursa foto: Instagram]

„Părinții mei au divorțat când aveam șapte ani, la vârsta de zece ani am ajuns la casa de copii. Acolo am stat până la 16 ani când am plecat în America. Când am aplicat pentru acest program...îmi doream super mult. Nu știam deloc engleză. Nu eram susținută deloc în treaba asta. M-am axat doar pe limba engleză. Am învățat engleza în Statele Unite. Nu mi-am văzut părinții de 10 ani, ținem legătura pe videocall. Tata e în Amsterdam, mama în Germania.

Frații mei au copilărit cu mine la casa de copii. Eu acum locuiesc în Capitală. Nu sunt pregătită să-l cresc pe fratele meu mai mic, el este încă la casa de copii.”.